Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
SS Lazio U20 v AC Milan U20 - Primavera 1Getty Images Sport

Traducido por

Milán: el ex capitán del equipo juvenil Scotti se despide como agente libre y está a punto de fichar por el Avellino

AC Milán

Filippo Scotti, joya de la cantera del Milan, se marcha gratis al no renovar.

Otro joven talento de la cantera rossonera deja Milanello en busca del fútbol profesional. Se trata de Filippo Scotti, delantero nacido en 2006 que ha destacado en el equipo Primavera del Milan y ha llamado la atención de clubes de la Serie B.

El joven y versátil delantero ha rechazado la renovación con el Milan, ya que no le atraía jugar en la Serie D con el Milan Futuro. Es una decisión que ya tomaron otros canteranos, como Alessandro Longoni y Simone Lontani, movidos por el deseo de jugar con continuidad en una categoría importante y dar el salto al fútbol profesional, en lugar de seguir buscando minutos entre la Primavera y el Milan Futuro.


El Avellino está cerca de cerrar su fichaje gratis, superando la competencia del Cesena.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google