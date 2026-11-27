Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Goncalo Ramos apunta al Cagliari. El delantero portugués tuvo que abandonar el campo en el descanso del partido de ayer contra el Olympiacos tras un choque con Lorenzo Pirola. El exjugador del PSG salió cojeando del estadio Geōrgios Karaiskakīs, lo que generó cierta preocupación. El golpe en la tibia se evaluará entre hoy y mañana, mientras el delantero portugués siente menos dolor.

El estado del número 9 del Milan no preocupa a los servicios médicos y hay muchas posibilidades de que sea titular el próximo lunes en el Unipol Domus de Cagliari. Junto al Pistolero jugarán Pulisic y Moreira, con Cisse preparado para entrar durante el partido.

La sesión de hoy será muy importante para Amorim: el técnico portugués tiene como principal objetivo recuperar al mayor número posible de jugadores para la complicada visita a Cerdeña. Francesco Camarda estará con seguridad, ya que está superando por completo el dolor en el tobillo.

Hay muchas posibilidades de volver a ver a Strahinja Pavlović en la visita al Cagliari: el defensa serbio está completando el seguimiento previsto tras los episodios de cólicos, de acuerdo con el plan ya establecido con los servicios médicos del Milan. Lo más probable es que empiece el partido en el banquillo. El exjugador del Salzburgo había quedado fuera de la convocatoria para el viaje a Atenas.

Anuncios Anuncios

Hay más dudas sobre la recuperación de Modric, que sufre una molestia muscular en el recto femoral del muslo derecho: el centrocampista croata quiere apretar los dientes e intentar estar en Cagliari.