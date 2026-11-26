Una victoria importante, una remontada emocionante. El Milan pasa apuros en Grecia ante el Olympiacos, pero acaba celebrando el triunfo gracias al talento y los goles de Hutchinson, Cisse, Pulisic y Morera. Así analizó Amorim el partido en Sky:
¿Cambia esta segunda parte la temporada en la Europa League?
«Sin duda cambia nuestro futuro. Lo hemos hecho bien en la segunda parte, pero hemos vuelto a cometer muchos errores y tenemos que mejorar. También hemos recuperado a muchos jugadores. Ha sido una noche positiva».
Un final rocambolesco:
«Es mejor terminar así los partidos, ganando, por supuesto. Nos queda mucho por hacer para ser un equipo muy fuerte, pero hay espíritu. Es el comienzo de algo».
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¿Siempre es una cuestión de mentalidad?
«Creo que ese es el mayor problema: centrarnos en los pequeños detalles, como las jugadas a balón parado, la defensa de la portería y las jugadas que hay que hacer. Eso llega con el tiempo y la
experiencia
. El aspecto técnico está bien, pero la concentración es lo más importante. Físicamente es difícil jugar cada tres días, pero aún lo es más soportar siempre esta presión de tener que ganar».
Sobre Hutchinson:
«Siempre espero esto de él. Tiene potencial para hacer mucho más. Tiene talento, como otros jugadores del equipo. No es una sorpresa, tiene mucho talento. Lo que cuenta es la mentalidad».
¿Cómo os explicáis los contraataques que habéis sufrido?
«Perdimos el balón sin que nos presionaran, intentando jugarlo. Dejábamos solo a Jashari para iniciar el juego, con cuatro de nuestros jugadores detrás de sus centrocampistas. Cuando teníamos el balón, lo entregábamos sin que nos presionaran. Koni (De Winter, nota de la redacción) a veces enviaba el balón a zonas donde había presión, cuando tenía que conducirlo. Es responsable de hacer avanzar al equipo y guiarnos en la salida de balón. Nos metíamos en sus zonas de presión».
Vuestra primera victoria de la temporada tras remontar:
«Creo que es una buena sensación. Si miráis el partido contra el Benfica, tuvimos varias oportunidades. Habíamos creado más que hoy. Para creerlo hay que verlo, y hoy hemos visto que hemos remontado dos goles y ganado 4-2. Nuestra
confianza
aumentará».