Miles de personas se congregaron en las calles de Milán, la capital italiana de la moda, este martes, para despedir el féretro del legendario defensa Franco Baresi, excapitán del Milan, que falleció la semana pasada a los 66 años de edad tras una dura lucha contra la enfermedad.

La histórica basílica de San Ambrosio, en el corazón de Milán, fue escenario de un solemne funeral al que asistió una constelación de leyendas del fútbol italiano y mundial, en una imagen que reflejó el excepcional lugar que ocupa el fallecido en la historia del deporte más popular.

Una leyenda inmortal

Baresi está considerado uno de los mejores defensas de la historia del fútbol mundial. Lideró al Milan con el brazalete de capitán durante 15 temporadas consecutivas, en las que disputó 719 partidos oficiales con la camiseta del Rossoneri y marcó 33 goles, en una trayectoria repleta de logros y títulos.

El desaparecido central italiano conquistó 18 títulos con el Milan, entre ellos 6 títulos de la liga italiana (la Serie A), 3 títulos de la Liga de Campeones de Europa, 4 títulos de la Supercopa de Italia, 3 títulos de la Supercopa de Europa, además de dos títulos de la Copa Mundial de Clubes.

A nivel internacional, Baresi representó a la selección italiana en 81 partidos internacionales y formó parte del plantel dorado que se coronó campeón del Mundial de 1982 en España.

Un homenaje excepcional y la presencia de estrellas del fútbol

En reconocimiento a su trayectoria excepcional, el Milan nombró a Baresi presidente honorífico del club en 2020, y también retiró de forma permanente su camiseta número 6 tras su retirada del fútbol, en un gesto poco habitual que refleja su lugar especial en el corazón de la afición del Rossoneri.

El funeral contó con la destacada presencia de leyendas del fútbol italiano y mundial, entre ellos Paolo Maldini, la otra leyenda del Milan, el neerlandés Marco van Basten, el neerlandés Clarence Seedorf, el italiano Roberto Baggio y Alessandro Costacurta, en una imagen conmovedora que reunió a generaciones de estrellas del balompié.

A pesar de que el actual equipo del Milan se encuentra en Australia dentro de una gira de preparación para la nueva temporada, algunos jugadores del primer equipo que no participan en la gira asistieron a las exequias, entre ellos el delantero estadounidense Christian Pulisic, que quiso presentar sus condolencias.

Está previsto que el Milan rinda homenaje a la memoria de su desaparecido capitán antes de su partido amistoso frente a su rival tradicional, el Inter de Milán, el próximo miércoles, en un gesto de reconocimiento a uno de los mayores emblemas de la historia del histórico club.