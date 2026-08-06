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Milan, decisión tomada: Odogu se va cedido. Aquí está quién lo ha pedido al club rossonero

AC Milán

David Odogu dejará el Milan cedido: Anderlecht y Mainz están tras sus pasos

David Odogu se acerca a despedirse del AC Milan, aunque solo por una temporada. El joven defensa central alemán dejará el AC Milan cedido doce meses después de su llegada procedente del Wolfsburgo por 7 millones más 3 en bonus, y ya hay varios equipos interesados: por el momento, las opciones más concretas llevan al Anderlercht y al Mainz, con el club milanista, que elegirá junto al jugador el mejor camino para hacerlo progresar en su crecimiento. Odogu también está en la lista amplia de Jurgen Klopp, con el seleccionador de Alemania, que empezará a observar a todos los futbolistas con opciones de cara al futuro de la selección.

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