Milan, decisión tomada: Camarda se irá en enero. Las exigencias del Milan y adónde puede ir

Sin sitio por el fichaje más caro de la historia del Milan, Goncalo Ramos, la joven promesa del Milan necesita sumarse a un proyecto deportivo que le permita desarrollar su potencial. ¿Cómo? En primer lugar, jugando con la continuidad que, por errores de gestión y una operación en el hombro, le ha faltado en los últimos dos años.

Amorim, instado por Cardinale, estaba convencido en verano de que Camarda tendría mucho espacio, pero no ha sido así y ahora ha llegado el momento de tomar una decisión clara que favorezca el crecimiento del número 73. En las últimas semanas, la directiva del Milan ha estudiado la situación del talento nacido en 2008 y ha llegado a la conclusión de que una cesión en enero es, en este momento, la mejor opción para su carrera.

No habrá un traspaso definitivo ni tampoco una opción de compra futura: el Milan solo cederá a Camarda sin opción de compra. El entorno del jugador preferiría un equipo de mitad de tabla de la Serie A, sin descartar una posible experiencia formativa en el extranjero. Camarda interesa mucho al Monza y en los últimos días también se ha hablado de la posibilidad de ir al Frosinone.

Ofertas por Camarda no faltan. En la Serie B son muchos los equipos que harían lo imposible por ficharlo en enero: Pisa, Catanzaro, Benevento y Empolo han mostrado un interés concreto. No hay prisa: la decisión sobre qué proyecto elegir se tomará con calma y de común acuerdo entre el jugador, sus representantes y el Milan.

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Seis meses de aprendizaje para después regresar al Milan más fuerte, maduro y consciente de sus capacidades. Porque su futuro en el Milan nunca ha estado en duda: Camarda cuenta con la plena confianza de Amorim, Cardinale y sus compañeros de equipo.