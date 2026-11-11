¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSAFP
Traducido por

Milan, decisión tomada: Camarda se irá en enero. Las exigencias del Milan y adónde puede ir

AC Milán
Fichajes
F. Camarda

Francesco Camarda necesita encontrar continuidad tras una primera parte de la temporada en la que apenas ha jugado 119 minutos: 83 en la Europa League, con una única oportunidad como titular en Salzburgo, y otros 36 en la Serie A.

Sin sitio por el fichaje más caro de la historia del Milan, Goncalo Ramos, la joven promesa del Milan necesita sumarse a un proyecto deportivo que le permita desarrollar su potencial. ¿Cómo? En primer lugar, jugando con la continuidad que, por errores de gestión y una operación en el hombro, le ha faltado en los últimos dos años.

Amorim, instado por Cardinale, estaba convencido en verano de que Camarda tendría mucho espacio, pero no ha sido así y ahora ha llegado el momento de tomar una decisión clara que favorezca el crecimiento del número 73. En las últimas semanas, la directiva del Milan ha estudiado la situación del talento nacido en 2008 y ha llegado a la conclusión de que una cesión en enero es, en este momento, la mejor opción para su carrera.

No habrá un traspaso definitivo ni tampoco una opción de compra futura: el Milan solo cederá a Camarda sin opción de compra. El entorno del jugador preferiría un equipo de mitad de tabla de la Serie A, sin descartar una posible experiencia formativa en el extranjero. Camarda interesa mucho al Monza y en los últimos días también se ha hablado de la posibilidad de ir al Frosinone.

Ofertas por Camarda no faltan. En la Serie B son muchos los equipos que harían lo imposible por ficharlo en enero: Pisa, Catanzaro, Benevento y Empolo han mostrado un interés concreto. No hay prisa: la decisión sobre qué proyecto elegir se tomará con calma y de común acuerdo entre el jugador, sus representantes y el Milan.

Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC

Seis meses de aprendizaje para después regresar al Milan más fuerte, maduro y consciente de sus capacidades. Porque su futuro en el Milan nunca ha estado en duda: Camarda cuenta con la plena confianza de Amorim, Cardinale y sus compañeros de equipo.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google