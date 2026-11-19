Koni De Winter, defensa del Milan, habló durante el Meet&Greet en la Milan Store de San Babila. Estas fueron sus palabras en una entrevista concedida a Sportmediaset.
MUCHOS MINUTOS EN EL CAMPO
«Estoy jugando mucho y es bonito jugar. Estamos jugando mucho y, en estos momentos, en los entrenamientos te centras más en cuidar el cuerpo y mantenerte sano. Eso es lo que estoy haciendo ahora, pero es bonito disputar tantos partidos. Jugar tantos partidos con el Milan y ganarlos es aún más bonito».
¿LÍDER?
«¿Si me siento un líder de este Milan? Me siento bien en este Milan y, como digo siempre, intento aportar lo que puedo. También es cierto que quizá este año tenga un papel más importante. Puede ser, pero siempre intento hacer mi parte, darlo todo y ayudar a mis compañeros».
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¿CÓMO ES AMORIM?
«Yo diría que es muy humano, uno de los nuestros. Se ríe, se divierte, pero cuando tiene que ponerse serio, se pone serio. Convive con el grupo, el grupo lo siente cercano y creo que eso transmite una buena sensación a los jugadores. Es bonito trabajar para él y con él. ¿Que si es cierto que se enfadó mucho tras la derrota ante el Ferencvaros? Sí, pero creo que todo el grupo sintió que hicimos un partido muy malo. Se me notó a mí y también a mis compañeros. Creo que perder duele aún más porque sabemos que podemos hacerlo bien, que podemos ganar todos los partidos. Así que sí, cuando perdemos, en el vestuario se siente de verdad que nos hemos decepcionado primero a nosotros mismos y después a todos los demás».
SU POSICIÓN
«¿De central? Bien, bien, porque yo también me siento central, aunque es cierto que también puedo jugar de lateral. Puedo hacerlo, pero no es mi posición preferida. Sí, en el pasado he jugado algunos partidos ahí, pero me siento bien de central y me alegra que el entrenador también lo vea así».
MOREIRA, ¿UN «LOCO»?
«¿Si Moreira está un poco loco? Loco en el buen sentido, sí. Le gusta divertirse, bailar y hablar, así que es, por decirlo de algún modo, un punto de luz para el vestuario».
LO QUE MAIGNAN PIDE A LOS DEFENSAS
«Nos dice que mantengamos la concentración durante el partido porque, como sabemos, un momento puede cambiar un partido y, en el Milan, puede cambiar incluso una temporada. Por eso es muy importante no subestimar ningún momento y estar siempre concentrado».
SOBRE PAVLOVIC
«Él y yo tenemos una buena relación; nos conocimos el año pasado. Cuando lo ves, quizá no lo piensas. Yo no pensaba que llegaríamos a ser tan buenos amigos, pero nos hemos entendido muy bien tanto fuera como dentro del campo. Es muy bonito pasar los días con él».
PING-PONG
«¿Quién es mejor entre Pavlovic y yo en los partidos de ping-pong en Milanello? Es difícil, pero él empezó con un nivel mucho más alto que el mío. Ahora he mejorado mucho, aunque debo decir que él sigue siendo mejor. Cada día empezamos la jornada con un partido de ping-pong y después nos ponemos a trabajar».