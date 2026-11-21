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Quedan los últimos detalles antes de los anuncios oficiales. El pasado 18 de octubre terminó la etapa de Markus Krosche en el Eintracht de Fráncfort y ahora está a punto de comenzar su aventura en el Milan. Una aventura atractiva, difícil y estimulante en uno de los clubes más prestigiosos del mundo.

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Después de cinco años y medio, el club alemán se separó del hombre que había construido sus éxitos deportivos (como la Europa League conquistada en 2022). Krösche era el responsable de planificar la plantilla y una figura clave en la toma de decisiones del club. Todas las decisiones del área deportiva pasaban por su revisión y posterior aprobación. Un directivo con una visión amplia tanto de la dinámica del mercado como de la del terreno de juego.

Esta es precisamente la situación en el Milan: RedBird ha elegido a Krösche como nuevo Head of Football. Hay que recordar y subrayar que el directivo alemán, de 46 años, no actuará como director deportivo ni tendrá la tarea de negociar con los representantes de los jugadores. Ocupará un puesto más alto en la jerarquía: dirigirá a todo el equipo de trabajo integrado y después trasladará sus informes al propietario Gerry Cardinale, que tendrá, como desde el pasado mayo, la última palabra en todo. Trabajará con los datos junto a Gardiner, consultará a Lomonte sobre futuros talentos y planificará los recursos con Alstadt y Estevao.

El puesto de director deportivo propiamente dicho podría recaer en el colaborador de mayor confianza de Krosche, Timmo Hardung. En los próximos días se espera una decisión definitiva de Red Bird, pero todo apunta a que volverá a reunirse la pareja que logró grandes cosas en el Eintracht de Fráncfort.

Hardung está a punto de convertirse en el director deportivo más joven de la historia del Milan, con 36 años, superando el anterior récord de Antonio D'Ottavio (42). Su trayectoria en el fútbol profesional comenzó en 2015 en el Hoffenheim, donde permaneció hasta 2019, primero como coordinador de desarrollo de talentos y, después, como director de equipo. El punto de inflexión llegó en 2019 con su fichaje por el Leipzig, donde fue nombrado responsable del área de jugadores profesionales. Fue en ese periodo cuando se forjó su vínculo con Markus Krösche, que llegó a Sajonia ese mismo año.

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Al igual que Krösche, Hardung también tiene un enfoque del fútbol basado en datos y centrado en descubrir y desarrollar talentos. Su relación comenzó en Leipzig en 2019 y se consolidó durante los cinco años en Fráncfort. Juntos descubrieron a jugadores de la talla de Kolo Muani, Ekitiké, Marmoush, Pacho y Lindstrom. Llevar a ambos a Milán supondría intentar reproducir en Italia un modelo ya probado en la Bundesliga y que gusta mucho a Cardinale.