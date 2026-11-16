Milan, Cardinale no se pone límites: Krosche tendrá un gran presupuesto para fichajes, esto es lo que trasciende

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El Milan será ambicioso en el mercado de fichajes: así lo asegura Gerry Cardinale. El propietario del club ya ha dejado claro a su equipo que no escatimará esfuerzos en enero para intentar incorporar a más jugadores de primer nivel a la plantilla de Ruben Amorim. Markus Krosche será nombrado oficialmente director de fútbol en diciembre y tendrá desde el primer momento mucho trabajo, tanto en las llegadas como en las salidas.

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El directivo alemán de 46 años tendrá que gestionar de la mejor manera un presupuesto importante: Cardinale ha fijado en 70 millones de euros la cantidad máxima para llevar a Milanello a un delantero de gran nivel. Los favoritos, como venimos contando desde hace varias semanas, son Nicolò Tresoldi, del Brujas, y Endrick, del Real Madrid.

A los 70 millones previstos para el fichaje de un delantero se sumarán unos 30 millones para cubrir los otros 2 o 3 objetivos prioritarios fijados para el mercado de invierno: un lateral, con el nombre de Mazraoui cobrando de nuevo mucha fuerza; un extremo capaz de jugar en ambas bandas; y un defensa central.

Pero la principal misión de Krosche será también trabajar en la salida de algunos jugadores que no han convencido en este inicio de temporada, para aumentar los recursos económicos con los que financiar los fichajes. Entre los que podrían salir, aunque solo de forma temporal, están los dos jóvenes talentos italianos Comotto y Camarda. El primero podría acabar en el Genoa; el segundo despierta interés en la Serie A, en el extranjero y en la Serie B.