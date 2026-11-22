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Entre las notas positivas de esta primera parte de la temporada del Milan destaca la ambición de su propietario, Gerry Cardinale, que por primera vez ha tomado las riendas del club.

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Con un retraso importante, sí, de cuatro, pero al mismo tiempo con mucha energía y una conexión evidente con el cuerpo técnico. Y con Ruben Amorim, en particular.

El máximo responsable de Red Bird dejó clara una idea tras el partido contra el Frosinone: «Un partido cada vez. Ahora la atención está puesta en la Europa League. Sí, y, como ha dicho Ruben, tenemos que hacer ambas cosas. Las competiciones europeas son importantes. Todo es una prueba. Si quieres ganar un Scudetto, tienes que llegar hasta el final, y eso es lo que haremos», declaró a Telelombardia.

El objetivo declarado del Milan es aguantar el pulso y responder golpe por golpe a sus rivales hasta enero, cuando el club tendrá que intervenir para reforzar una plantilla de calidad, pero con puntos débiles evidentes.

«Hay que ser disciplinados. No podemos lanzarnos a por cualquier cosa sin más. Lo único que ocurrirá bajo mi propiedad es que, cada vez que entremos en el mercado de fichajes, lo haremos para ganar. Esa es la cuestión. Eso es lo que dije a principios de este año. Así que, si hacemos un movimiento en cualquier ventana de mercado, en enero o en junio, será un movimiento que contará», prosiguió Cardinale.

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El mensaje entre líneas es claro: el Milan será protagonista con fichajes de alto nivel, pero sin dejarse llevar por las prisas de gastar por gastar.

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Amorim quiere jugadores que encajen con el equilibrio que está encontrando en su grupo y con sus ideas de juego. Cardinale y sus hombres están en la misma sintonía: el objetivo es incorporar al Milan a 3/4 jugadores de alto nivel, muy motivados para sumarse al proyecto del club.

Contra el Frosinone, Bartesaghi sufrió y confirmó una trayectoria irregular: los laterales izquierdos parecen ser la zona de la plantilla con más dificultades. Estupinan hará las maletas y el objetivo es sustituirlo por un jugador de primer nivel. Una solución podría ser la llegada del zurdo Gonçalo Inacio, con Pavlovic pasando al puesto de lateral izquierdo: el portugués sigue encabezando la lista de posibles refuerzos.

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Sin duda llegará un delantero, y no se descarta que lo haga junto con Endrick, a quien Amorim y Cardinale ven como una posible estrella del futuro capaz de cambiar las cosas desde el primer momento jugando con Pulisic y Ramos. En las últimas semanas se han ofrecido varios delanteros: Balogun no entusiasma; Demirovic está por evaluar. Ocuparía el lugar de Camarda en la plantilla. Mendy, del Cagliari, gusta mucho, pero podría llegar al Milan solo el próximo verano.

La progresión de Musah y Jashari podría cambiar las necesidades en el centro del campo y desplazar las inversiones al próximo verano. En ese caso, la atención debería centrarse en un jugador de banda que tenga la capacidad de centrar bien.

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Cardinale está convencido de que, con 3/4 fichajes, este Milan puede aspirar al Scudetto. Desde ya.