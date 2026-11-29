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Francesco Camarda se ha recuperado de la fuerte contusión en el tobillo que le obligó a perderse el desplazamiento para disputar el partido de la Europa League ante el Olympiacos y viajará con el resto del equipo a Cerdeña para enfrentarse al Cagliari el lunes por la noche. Será un duelo importante tanto sobre el césped como en el mercado de fichajes, ya que los clubes llevan varias semanas hablando precisamente del joven talento nacido en 2008: el presidente Tommaso Giulini ha preguntado por una posible cesión hasta final de temporada.

Por ahora, las conversaciones son preliminares. El Milan estaría dispuesto a ceder a Francesco Camarda con opción de compra y una opción de recompra a su favor, pero prefiere la posibilidad de enviarlo al extranjero para que acumule experiencia y progrese técnica y tácticamente. Un club neerlandés estaría encontrando los argumentos necesarios para convencer a los responsables del mercado de fichajes del Milan y al entorno del jugador.

¿Está todo decidido? Todavía no. Varios clubes de la Serie B, como el Empoli y el Catanzaro, siguen interesados en Camarda, y también hay opciones en la Serie A: además del Cagliari, conviene estar atentos al Genoa y al Monza si se produce la salida del goleador Gustavo Varela.

En las gradas del Unipol Domus estará el propietario del Milan, Gerry Cardinale, acompañado de sus hombres de confianza Bobby Gardiner y Willian Estevao, con dos objetivos claros: celebrar una victoria del Milan y seguir de cerca la actuación del prometedor delantero del Cagliari Paul Mendy. El jugador nacido en 2007 gusta mucho al Milan, que querría asegurarse una opción sobre él de cara a los próximos mercados de fichajes. No será fácil, porque el futbolista, que también ha marcado su primer gol con la selección de Senegal, está en el punto de mira del Inter, la Roma y varios grandes clubes europeos.

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Tras el pitido final, las directivas del Milan y el Cagliari mantendrán una reunión para hablar del mercado de fichajes. Camarda y Mendy serán los temas principales, aunque no los únicos, ya que también podrían abordar la situación de otros jóvenes talentos.

Hay además un antecedente: en julio, el Cagliari intentó conseguir la cesión de Alphadjo Cisse, pero Ruben Amorim la bloqueó tras los primeros entrenamientos del verano. El rendimiento sobre el césped ha justificado con creces aquella decisión: a finales de noviembre, el jugador del Milan con el dorsal 70 ya suma diez goles, seis en la Serie A y cuatro en la Europa League.