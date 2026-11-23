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Se acerca el día del anuncio de Markus Krosche como nuevo director deportivo y, con él, cobra impulso el mercado del Milan, dispuesto a invertir en enero para ofrecer a Ruben Amorim una plantilla capaz de perseguir los objetivos más ambiciosos. Tanto en la Serie A como en la Europa League, una competición a la que Cardinale declaró que aspiraba justo después del Milan-Frosinone.

El máximo responsable de Red Bird trabaja día y noche para construir un Milan más fuerte y completo también en su estructura directiva. La prudencia de los últimos días se debía al último y decisivo contacto con el Eintracht de Fráncfort para negociar la cláusula de salida del directivo alemán de 46 años.

El acuerdo definitivo se ha cerrado por unos 4 millones, según confirman fuentes alemanas como Bild. Una rebaja considerable respecto a los 7 millones previstos para este mercado de enero.

Krosche lleva días en contacto directo tanto con Cardinale como con sus responsables del mercado: de Gardiner a Estevao y de Lomonte a Almstadt. Está listo para organizar el trabajo en el mercado, tanto en fichajes como en salidas.

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El directivo alemán ya trabaja para el Milan y no tiene intención de perder un tiempo valioso a la hora de conocer la que será su casa durante las próximas tres temporadas. Un proyecto ambicioso y a largo plazo que también puede desarrollarse gracias a una visión compartida sobre el crecimiento del club y las herramientas que deben utilizarse.

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En cuanto al anuncio oficial, todavía no hay certezas: difícilmente llegará esta misma semana. En cambio, hay pocas dudas de que Krosche estará operativo al 100 % para el Milan a partir del 1 de enero.