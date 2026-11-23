Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Su mano ya se nota claramente: juego vertical y rápido, mucha presión y, sobre todo, una racha de cinco victorias en los últimos seis partidos que mantiene a su Milan cerca de los primeros puestos y de lleno en la zona Champions. Ruben Amorim disfruta de un equipo que por fin juega bien y gana, impulsado por un Adrien Rabiot absolutamente desbordante. Y precisamente la sintonía entre el técnico portugués y el Duque (apodo del destacado centrocampista francés) es una de las claves de esta temporada para el Milan.

Una sintonía que viene de lejos, incluso de antes de conocerse personalmente. Lo reveló el propio Rabiot en una entrevista concedida a los franceses de Telefoot: «Llevaba una semana de vuelta de las vacaciones y Amorim ya me hablaba de la renovación. Le dije que se lo tomara con calma (ríe, N. de la R.). Pero, obviamente, para un jugador es importante contar con esa confianza».

Una confianza que ha correspondido con creces en el campo: suma 6 asistencias (2 ayer contra el Frosinone, N. de la R.) y nada menos que 5 goles en 10 partidos de la actual Serie A.

El punto de partida llegó sobre todo el 12 de septiembre (aunque ya había marcado contra el Torino)X Desde que dio una asistencia en el 2-2 contra la Lazio, Rabiot no se ha detenido y ha participado en al menos un gol del Milan en todos los partidos que ha jugado. Contra Lecce, Sassuolo, Atalanta e Inter llegaron cuatro goles consecutivos (con solo dos partidos de baja por lesión entre medias), antes de repartir tres asistencias en los dos últimos encuentros, frente al Genoa y el Frosinone.

Anuncios Anuncios

Opta Paolo recuerda que Adrien Rabiot es el primer centrocampista del Milan que participa en al menos un gol (marcando o asistiendo) en siete partidos consecutivos de Serie A desde Kaká en 2004 (siete).

Related Topics

Próximos partidos OLY Europa League 12:45 MIL

Fundamental y decisivo en el campo, líder fuera de él. El exjugador del Marsella pidió el cambio por Ramos para tenerlo más fresco el jueves, en el decisivo duelo de Europa League en El Pireo contra el Olympiacos. Después lo elogió en la entrevista posterior al partido: «¿Ramos? No todo el mundo lo entiende, pero hace un trabajo increíble. Cuando nos incorporamos al ataque y marcamos, también es mérito de Gonçalo. Cuando marca, nos alegramos: el gol le da confianza».

Rabiot empezó pronto su carrera en el PSG y demostró una personalidad y un talento fuera de lo común. Vivió grandes temporadas con Allegri en la Juventus y también rindió bien en el Marsella.

Anuncios

Sin embargo, los números y sus actuaciones indican que este es el mejor Rabiot de siempre: técnicamente ha dado otro paso adelante y se ha convertido cada vez más en un jugador de equipo. Las palabras adecuadas en el momento oportuno.

Por eso Cardinale ha situado su renovación en lo más alto de la lista de prioridades.

Anuncios

Las partes están cerca: el Milan quiere seguir mucho tiempo con su Duque y Rabiot quiere quedarse en el Milan para ganar.

En lo económico queda poco por resolver y el acuerdo total llegará pronto. El último escollo es la duración: mamá Veronique querría un acuerdo hasta 2029, mientras que el club lo quiere hasta 2030. La distancia es mínima y la meta está cada vez más cerca. El Milan asegura la continuidad de su extraordinario Rabiot.