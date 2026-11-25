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La diferencia es tan grande que a veces cabe preguntarse si el Gerry Cardinale que compró el Milan a través del fondo Red Bird el 31 de agosto de 2022 es de verdad la misma persona que se detiene a las puertas de Milanello para hablar con los periodistas presentes antes del derbi. Antes del pasado 25 de mayo, fecha del despido fulminante de toda la directiva y del entrenador Allegri, el propietario del Milan llevaba mucho tiempo sin aparecer por Milán. Toda la afición asociaba automáticamente esa ausencia física con una falta de implicación en la gestión. La percepción general era la de una propiedad estadounidense atrincherada en sus despachos, desinteresada en la dirección de un club que había delegado prácticamente por completo en sus ejecutivos. Al 100 % y sin restricciones, con Furlani en un papel cercano al de un plenipotenciario.

Una gestión muy estadounidense que desembocó en disputas internas, episodios de insubordinación que rozaron lo grotesco, ataques a la propiedad enviados por diversos responsables de relaciones públicas, un octavo puesto y un quinto puesto después de haber rondado las dos primeras posiciones de la clasificación durante gran parte de la temporada. Ya en enero, Cardinale se había dado cuenta de que su escasa presencia física había sido un error, al igual que la distancia mantenida con la prensa italiana a la hora de explicar sus planes y sus ambiciones. En cuatro años, Cardinale nunca había concedido una entrevista en persona y en directo a ningún medio italiano, sino solo a medios extranjeros con ocasión de actos financieros.

El 24 y el 25 de mayo fueron los días de la purga y de las primeras conversaciones para intentar empezar de nuevo. El 26 de junio se celebró en Casa Milan una reunión sobre fichajes con la nueva directiva. Sin director deportivo y con un consejero delegado, Calvelli, mucho más atento a las cuentas y al área corporativa del club, sin la pretensión de llevar personalmente las negociaciones de fichajes.

Desde entonces, Cardinale ha procurado recuperar símbolos del pasado, del milanismo y de lo que representaba el club: la imagen del propietario recibiendo al nuevo entrenador, Amorim, en la misma explanada de Milanello por la que pasaron presidentes, entrenadores y jugadores míticos tiene un gran valor simbólico de pertenencia. Fue una escena estudiada al detalle, no algo casual. Desde ese momento, todas las reuniones del club sobre estrategia se han celebrado en la sede de Casa Milan y ya no en hoteles, también para transmitir la idea de una gestión más italiana del club y evitar la imagen de un propietario que parece un invitado en su propia casa. Un propietario que se emociona casi hasta las lágrimas tras la victoria en el derbi contra el Inter y que siempre dice lo adecuado en el momento oportuno ante las cámaras.

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La primera promesa, la de estar más presente, se ha cumplido incluso por encima de las expectativas mínimas. También se ha cumplido la de llevar a cabo una ambiciosa campaña de fichajes: la filosofía de Cardinale rompe por completo con la de Furlani, según la cual era mejor fichar a cinco jugadores de 20 millones que a uno de 100. El máximo responsable de Red Bird ha gastado 175 millones, pero en tres jugadores: Gila, Ramos y Moreira. El objetivo, firme y ambicioso, es continuar en esa línea también en enero y el próximo verano: los nombres de Endrick y Tresoldi hacen soñar a los aficionados. Y los aficionados también necesitan soñar.

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La tercera promesa era construir un equipo directivo más fuerte y de nivel mundial: la llegada de Krosche cumple lo anunciado. En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport en noviembre de 2026, Cardinale explicó que con "Berlusconi 2.0" no pretendía compararse directamente con Silvio Berlusconi, sino señalar una transformación profunda y duradera del club, y reiteró su compromiso de no vender nunca el Milan. La creación de la nueva holding de Milan Sports & Entertainment para reunir las inversiones deportivas y de entretenimiento en Milán va claramente en esa dirección.

Así pues, se puede hablar de Cardinale 2.0, de una nueva era de Red Bird y de una oleada de ilusión y energía. La mayoría de los aficionados, incluidos algunos de los que históricamente más se han opuesto a él, están cambiando de opinión sobre Cardinale porque ven en él la intención de establecer una relación de confianza. Busca recuperar ese milanismo que se había perdido con el tiempo (la cena con las leyendas del Milan antes del derbi fue otro intento concreto y exitoso).

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Está claro que este nuevo sentimiento colectivo solo se consolidará si se alcanzan los objetivos deportivos: Cardinale quiere ganar títulos de la Serie A con regularidad y reconstruir un futuro glorioso también en la Champions League. Pero las victorias son solo la culminación de un proyecto que el club construye también a través de las derrotas, y hay que apreciar y disfrutar igualmente del camino. Eso es lo que la afición del Milan también está empezando a valorar.

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