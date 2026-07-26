Milan, arranca la gira por Australia: Nkunku y Gila, listos para partir a la espera de Leao

El Milan está listo para volar a Australia para dar oficialmente inicio a su gira de verano. El equipo saldrá de Italia en el día de hoy, inaugurando una fase crucial de la preparación de cara a la nueva temporada a las órdenes de Ruben Amorim.





En el vuelo que llevará al Milan al otro lado del mundo habrá regresos importantes: al grupo se unirán de hecho Nkunku y Filippo Terracciano, listos para ponerse de inmediato a disposición del técnico portugués para los próximos compromisos sobre el campo después de haberse perdido el duelo contra el Celtic a causa de dos contusiones. También estarán Gila, cuya resonancia ha descartado lesiones musculares, y Estupinan (la negociación con el Aston Villa está en stand-by por voluntad de Amorim).





El miércoles se espera la llegada de Goncalo Ramos y Rafael Leao, mientras que el 2 de agosto será el turno del grupo compuesto por Alexis Saelemaekers, Koni De Winter, Luka Modric y Ardon Jashari. Posteriormente, el 12 de agosto, Mike Maignan y Adrien Rabiot regresarán a Italia. Caso distinto es el de Christian Pulisic y Santiago Gimenez, que se quedarán en Milanello para seguir con sus respectivos programas de recuperación de sus respectivas lesiones.