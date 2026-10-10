No solo el belga Alexis Saelemaekers estará indisponible para el Sassuolo-Milan, programado para mañana a las 18:00 en el Mapei Stadium: Ruben Amorim también tendrá que renunciar al tercer portero Pietro Terracciano.





En lugar del ex de la Fiorentina, Ruben Amorim ha convocado al

joven

de la generación 2008 Leo Bouyer que, por tanto, ejercerá como tercer portero por detrás del otro joven Lorenzo Torriani. Como es sabido, también se ha recuperado Pervis Estupinan que, de hecho, ha viajado junto a sus compañeros y estará a

Próximos partidos SAS Serie A 12:00 MIL

disposición

del entrenador portugués.