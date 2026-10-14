Milan, Amorim ha elegido a Camarda: el joven delantero del Milan será titular ante el Salzburgo; Ramos tendrá descanso

Será un Milan muy renovado el que saldrá mañana al campo contra el Salzburgo. Amorim afrontará esta complicada visita con un once inédito: entra Tomori en defensa y Jashari en el centro del campo. También podría tener una oportunidad el extremo angloestadounidense Hutichinson.





La novedad más importante en la alineación, sin embargo, es la titularidad de Camarda: Amorim ha elegido al joven italiano y Ramos descansará. Será la primera titularidad de la temporada para el canterano, tras disputar unos minutos contra la Lazio y el Lecce.