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El Milan volverá a vestir Adidas, como en los años de las victorias con Ancelotti y en Europa, que es lo que realmente importa. El contrato comenzará en el verano de 2028 y, teniendo en cuenta el sector y los resultados deportivos del club en los últimos años, es bastante sorprendente: 50 millones por temporada durante 10 temporadas.

La etapa de Puma, iniciada en 2018, se acerca a su final. Hace diez años, el Milan firmó con Puma un contrato de 14 millones por temporada que renovó en 2022 para elevarlo a unos 30 millones por campaña. El nuevo acuerdo con Adidas, cercano a los 50 millones, aumenta considerablemente el valor de la camiseta y aporta nuevos ingresos al club.

Adidas quiere volver a ser protagonista en el mercado italiano y apuesta fuerte por el Milan. Es una alianza atractiva por lo que ambos ya vivieron en el pasado y ambiciosa de cara a construir un futuro de élite. Todo, o gran parte, pasa por formar una plantilla capaz de aspirar a un papel protagonista tanto en la Serie A como en la Champions League.

Con la intención, cada vez más concreta, de asociar a la marca el prestigio y el atractivo mediático de una estrella de talla mundial. Por eso, el rumor sobre una posible llegada al Milan del centrocampista ofensivo del Napoli Scott McTominay podría cobrar fuerza en los próximos meses: el exjugador del Manchester United es uno de los futbolistas más importantes del mundo vinculados a Adidas. Y precisamente la marca alemana, con sus 50 millones por temporada, podría impulsar una operación de este tipo, siempre que el Napoli lo permita.

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La posibilidad de que Bruno Fernandes fiche por el Milan (o por la Juventus) ha vuelto a estar de actualidad en las últimas horas. El capitán del Manchester United dejó Italia hace muchos años como joven promesa y ahora querría regresar como estrella. El portugués es otro posible candidato, también por la muy buena relación de la agencia que lo representa con Cardinale y Amorim.

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Por último, pero desde luego no menos importante por el interés que suscita y por la viabilidad de la operación, está Endrick, del Real Madrid. El Milan está dispuesto a convertirlo en uno de los símbolos del nuevo proyecto y tiene preparada una oferta de 60 millones más bonus para intentar vencer la resistencia de los Blancos. Mourinho es el principal obstáculo entre el Milan y la estrella brasileña, pero Cardinale no se rinde y está dispuesto a hacer todo lo posible para llevarlo a Milanello ya en enero.