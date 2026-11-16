Milan: Abate quiere a su protegido Camarda en el Torino; el club pide información y llega la respuesta del Milan

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El Torino ha pedido información sobre el futuro de Francesco Camarda. El joven delantero del Milan, que juega de delantero centro en la Sub-21, saldrá cedido en enero. La decisión se tomó en los últimos días para intentar darle más minutos, de modo que pueda crecer y demostrar su potencial en la segunda mitad de la temporada.

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Se confirma la información difundida esta mañana por Tuttosport. Abate es uno de los principales impulsores de esta posibilidad: conoce muy bien al jugador nacido en 2008, al que entrenó en el Primavera del Milan: juntos llegaron a una final de la Youth League.

«Camarda atraviesa un momento de dificultad psicológica, es un chico sensible. Es un gran jugador. En el fútbol de alto nivel hay presiones, pero yo sigo diciéndole que es bueno porque es la verdad. Y merecía marcarle a Francia», decía de él el seleccionador Silvio Baldini justo después de la última victoria de la Sub-21. Palabras acertadas para un talento que no está viviendo precisamente con tranquilidad los pocos minutos que le está dando Amorim en el Milan. Ahora, el club de la calle Aldo Rossi quiere cederlo en enero para que tenga más oportunidades en otro equipo y pueda seguir creciendo. El Torino pondrá a Kulenovic en el mercado en enero y no tiene garantías sobre el estado físico de Zapata. Por eso quiere sumar a Camarda a Simeone y Adams.