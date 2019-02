Mil días consecutivos como campeón: Hamilton, Djokovic o Los Ángeles Lakers no lo lograron

El Real Madrid cumple mil días como rey de la Champions League tras ganar tres años consecutivos. Un hito mayúsculo en la historia del deporte

El Real Madrid celebra este viernes mil días consecutivos como campeón de Europa. Campeón de las últimas tres ediciones de la Champions League (2016-18), el equipo blanco lleva sentado en el trono del fútbol europeo desde que derrotase al Atlético en la final de Milán el pasado 28 de mayo de 2016. Desde entonces, Roma, Wolfsburgo, Manchester City, Atlético (2), Nápoles, Bayern (2), Juventus (2), PSG o Liverpool se han cruzado en su camino sin poder arrebatarle la corona de campeón en la competición de clubes más importantes del mundo. Un hito sin igual en el fútbol moderno.

No obstante, el Real Madrid es el primer club que conquista tres Champions League de manera consecutiva desde su nueva denominación. Pero es que hacía cuarenta años que ningún otro club lo hacía en el Viejo Continente. Sólo el Bayern de Beckenbauer (1973-76), el Ajax de Cruyff (1970-73), y el propio Real Madrid de Di Stéfano (1955-60) lo habían logrado con anterioridad. Decenas y decenas de generaciones de lo más exitoso en la historia del fútbol fueron incapaces de igualar semejante logro. No importa el año, el origen, el nombre de los jugadores o la talla del proyecto. Milan, Barcelona, Juventus, Manchester United… Clubes legendarios con páginas gloriosas y que no pueden ‘presumir’ de ello. Como tantos otros. Sólo estos cuatro equipos han sido capaces de cumplir los mil días como campeón de Europa en toda la historia del fútbol. Lo que habla de la magnitud del ‘aniversario’ blanco.

Aunque, si se hace el esfuerzo de ponerlo en perspectiva junto a otros deportes aparte del fútbol, el hito es todavía más relevante. Obviamente, cada disciplina y cada competición tienen su propia idiosincrasia, normativa, calendario y formato específico. Las comparaciones son complejas y, seguramente, incompletas. Pero es llamativo cómo hay leyendas vivas del deporte que, aun siendo campeones mundialmente reconocidos, nunca llegaron a encadenar mil días consecutivos en la cima de sus respectivas disciplinas.

En la NBA, sin ir más lejos, hay varias generaciones casi mitológicas que no llegaron a encadenar tres anillos consecutivos de campeón. Son los casos de los Golden State Warriors de Stephen Curry (campeones en 2015 y luego 2017-18), de los Miami Heat de Lebron James (2012-13), o incluso de Los Ángeles Lakers de Abdul-Jabbar y Magic Johnson (1980, 1982, 1985, 1987-88), y de los Boston Celtics de Larry Bird y Robert Parish (1981, 1984, 1986).

En la Fórmula 1 también hay varios casos de pilotos-escuderías abrumadoramente dominadores, y que sin embargo tampoco fueron capaces de encadenar tres campeonatos del mundo seguidos. Ergo, de estar mil días en la cima como el Real Madrid. Sin ir más lejos, Lewis Hamilton (campeón en 2008, 2014-15, 2017-18), Fernando Alonso (2005-06), Ayrton Senna (1988, 1990-91) o Alain Prost (1985-86, 1989, 1993). En Moto GP, el caso más cercano al público español sería el de Jorge Lorenzo (campeón en 2010, 2012, 2015), tricampeón del mundo pero no en años consecutivos.

Otra disciplina con un formato radicalmente distinto para designar al número uno del momento es el tenis, donde encadenar mil días seguidos en lo más alto de la clasificación es misión reservada para muy pocas figuras mundiales en la historia: Roger Federer (237 semanas consecutivas como número uno), Jimmy Connors (160) e Ivan Lendl (157). Jugadores legendarios como Rafa Nadal (56), John McEnroe (58), Pete Sampras (102), Novak Djokovic (122), Bjon Bjorg (46) o André Agassi (52) no lo consiguieron, por ejemplo [aunque en los casos de Djokovic, Nadal y McEnroe sí acumulasen mil días como campeón, pero de manera no consecutiva].