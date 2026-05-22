Mikos Gouka: «Esos jugadores y Robin van Persie no quieren que vuelvan»

La temporada acaba y los cedidos Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki y Calvin Stengs deben volver al Feyenoord. Pero el FC Rijnmond duda de que regresen.

Robin van Persie ha anunciado que Zechiël tendrá una oportunidad en el Feyenoord. «¿No es estupendo? Lo ha hecho bien», opina Michiel Kramer. «Me parece un buen jugador, así que creo que os vendrá bien. Aunque el centro del campo del Feyenoord está bastante cubierto».

Luciano Valente, Oussama Targhalline, Jakub Moder, In-Beom Hwan y Semt Steijn ya ocupan el centro del campo. «¿Dónde vas a colocar entonces a Zechiël?», se pregunta Kramer, subrayando la fuerte competencia.

Dennis van Eersel afirma que el Feyenoord nunca tiene demasiados centrocampistas: «Esa fue la lección del año pasado; tres de cada cuatro se lesionan con frecuencia». Aun así, este exfutbolista espera que Zechiël reciba una oportunidad real. «Espero que le den una oportunidad de verdad, porque hay cierta tensión entre Van Persie y Zechiël», comenta Van Eersel.

Kramer añade que Zerrouki tampoco tiene buena relación con el técnico, y Van Eersel duda de su regreso, igual que el de Stengs.

El periodista de Rijnmond considera innecesario contar con Stengs y Zerrouki en la plantilla: «Al construir un nuevo equipo se busca positividad, y con estos dos no la tendrás».

«Esos jugadores no quieren volver y Van Persie tampoco», afirma Mikos Gouka, experto en el Feyenoord. Con su venta, el club asumirá pérdidas, pues ya no los necesita». Gouka añade que Feyenoord debe despedirse de Stengs, Zerrouki e Ivanusec.