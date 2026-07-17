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Mikel Merino aconseja al árbitro de la final del Mundial contra Argentina: «Presta atención a eso»

España vs Argentina
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M. Merino

Mikel Merino espera con ilusión la final del Mundial entre España y Argentina. Así lo afirmó el viernes en una rueda de prensa, donde se habló sobre cómo marcar a Lionel Messi.

El domingo jugará su segunda final, nada menos que ante la campeona Argentina de Lionel Messi.

Neutralizar a Messi, afirma, será «un reto enorme». «La final es un reto enorme, una motivación increíble para mí y para todo el equipo», añadió.

«Jugar contra Argentina, que ya ganó un Mundial, hace el partido aún más importante. Estoy muy contento de vivir este momento».

«Tengo mucha confianza. Cada vez que salgo al campo creo que puedo marcar la diferencia, pero lo más importante es que el equipo gane. Un título es de todos, no solo de los titulares».

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Merino ha jugado los siete partidos de España en este Mundial y marcó en octavos contra Portugal (0-1) y en semifinales ante Bélgica (1-2).

De cara a la final, tiene un consejo para el árbitro Slavko Vincic: «Debe estar atento a la intensidad y frecuencia de las entradas y faltas; cuanto más rápido circule el balón, menos tiempo tendrá el rival para frenarnos».

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