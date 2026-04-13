Mikel Arteta teme por su puesto en el Arsenal: «La directiva del club ya tiene al sustituto perfecto»

Si el Arsenal pierde la Premier League y no gana la Liga de Campeones, el puesto de Mikel Arteta peligraría, según Mundo Deportivo.

Aunque el equipo está realizando una gran temporada, aún no ha logrado ningún título. Perdió la final de la EFL Cup 0-2 y el Southampton lo eliminó de la FA Cup.

Así, a principios de este mes quedó claro que el Arsenal solo puede ganar como máximo dos títulos esta temporada: la Premier League y la Liga de Campeones. Especialmente en la liga inglesa, el Arsenal parecía tener el camino allanado.

El sábado, antes de recibir al Bournemouth, la ventaja sobre el Manchester City —con un partido menos— era de nueve puntos.

De haber ganado, los Gunners habrían ampliado la ventaja a doce puntos, pero tras caer 1-2 y la victoria del City al día siguiente (0-3 contra el Chelsea), la lucha por el título se reabrió. El próximo domingo ambos equipos se enfrentarán en el Etihad.

Si el City gana, la ventaja se recortará a tres puntos, con un partido menos. Por eso, la directiva del Arsenal está preocupada.

«Tras siete temporadas en el Arsenal, con contrato hasta junio de 2027 y conversaciones en curso sobre una renovación, la situación puede cambiar drásticamente si finalmente se queda sin los títulos de la Premier League y la Champions League», escribe MD sobre Arteta.

«Si no logra ninguno, no seguirá en el club la próxima temporada. La directiva ya baraja un sustituto: Cesc Fàbregas, que está brillando en el Como 1907 y practica un fútbol atractivo que lo mantiene en puestos europeos».