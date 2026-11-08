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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha pedido a su equipo que adopte un juego ofensivo más «caótico» para superar a los rivales que se encierran atrás. Pese a lograr una ajustada victoria ante el Hull City y ampliar su ventaja al frente de la Premier League, el español cree que sus jugadores se centran demasiado en crear la ocasión perfecta.

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Cómo superar al rival

Un gol del capitán Martin Odegaard en el minuto 72 aseguró el sábado una trabajada victoria por 1-0. Su remate a corta distancia acabó por romper la tenaz resistencia del Hull en un partido con muy pocas ocasiones claras.

El resultado amplió a seis puntos la ventaja del Arsenal en la Premier League, favorecido por la sorprendente derrota del Manchester City ante el Nottingham Forest. La victoria también igualó el mejor inicio de liga de la historia del club del norte de Londres, con nueve triunfos en sus diez primeros partidos.

Aceptar un juego poco vistoso

Pese a ese inicio histórico, Arteta sigue frustrado por la falta de contundencia de su equipo. El entrenador considera que sus delanteros complican demasiado el juego cuando se enfrentan a defensas replegadas.

«[Tenemos que] ser más eficaces», afirmó Arteta. «Hoy nos hemos quedado dos veces mano a mano con el portero. Hay un penalti, hay otra jugada dentro del área en la que el balón está botando. Muchos disparos han sido desviados o bloqueados. Tenemos que encontrar formas de ser más eficaces, a veces incluso más pragmáticos.

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«A veces tengo la sensación de que intentamos marcar un gol perfecto contra estas defensas replegadas. Tenemos que ser mucho más caóticos, eso es todo. Y creo que debemos abrir el marcador mucho antes, porque obviamente eso cambia el desarrollo del partido».

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Acumular ocasiones y dudas con el VAR

El Arsenal ya ha ganado ocho partidos por un solo gol de diferencia entre todas las competiciones esta temporada. Arteta reconoció que, aunque al principio les faltó acierto el sábado, la presión constante acabó dando resultado.

«Tuvimos suficientes ocasiones para lograr un resultado mucho más abultado. No fuimos lo bastante eficaces para conseguirlo», explicó. «Entonces tenemos que generar muchas ocasiones, crear muchas situaciones dentro y alrededor del área, insistir, insistir e insistir hasta que logremos superar su defensa. Y así fue exactamente como ganamos el partido».

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El español también expresó su desconcierto por una intervención del VAR en la primera parte en una jugada con Kai Havertz. El árbitro Farai Hallam acudió al monitor a pie de campo después de que Nobel Mendy agarrara de la camiseta al delantero, pero finalmente señaló una falta a favor del Hull por fuera de juego.

«No he vuelto a ver la jugada, así que no tengo por qué mentiros», señaló Arteta. «Me sorprendió porque, cuando mandaron al árbitro al monitor, Benji [el analista Ben Chadwick] me estaba diciendo que era un penalti claro.

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«Ahora he oído que decidieron no señalarlo por la posición inicial de Kai, porque estaba en fuera de juego. No sé cuál es la interpretación. Estoy seguro de que la aclararán para que podamos entenderla».

Mejorar en el último tercio

Con el próximo parón internacional, Arteta tendrá tiempo para ajustar los movimientos ofensivos de su equipo. Aunque el Arsenal lidera la clasificación con comodidad, el deseo del entrenador de adelantarse antes en el marcador pone de manifiesto su intención de sentenciar los partidos con mayor eficacia.