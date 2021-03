Mikel Arteta, ni opción ni alternativa de futuro para el banquillo del Barcelona

A pesar de lo publicado en las últimas horas, Goal está en disposición de afirmar que el entrenador de los "gunners" no es una opción para Laporta

Según ha podido saber Goal de fuentes solventes, nadie de la candidatura de Joan Laporta tiene en su lista ni ha pensado en Mikel Arteta como opción futura para el banquillo azulgrana, tanto si sigue Ronald Koeman como si no. A pesar de que en las últimas horas se ha vinculado el nombre de Arteta como futurible si el holandés no sigue en el cargo y si Laporta es elegido presidente culé el próximo 7 de marzo, Goal está en disposición de avanzar que ni han existido contactos, ni conversaciones con el técnico "gunner", que no forma parte de los planes de futuro del club.

Arteta, que tiene contrato en vigor con el Arsenal, tiene al equipo ahora mismo décimo con 37 puntos, a 25 puntos del líder, el Manchester City de su mentor en los banquillos, Pep Guardiola. A pesar de que algunos medios catalanes han publicado el nombre de Arteta a escasas horas del partido crucial de Copa ante el Sevilla, coincidiendo con la recta final de las elecciones y los debates entre los tres candidatos a la presidencia, Arteta está totalmente descartado como opción de futuro azulgrana.

La continuidad de Koeman, en el aire

Por otro lado, Ronald Koeman, que tiene contrato en vigor, no tiene confirmada su continuidad. A pesar de que todos los candidatos, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, han pedido respeto a la labor del técnico holandés, por su condición de leyenda del club y su magnífica labor como portavoz, existe un consenso generalizado en cuando a posponer las opciones de que pueda seguir en el banquillo la próxima temporada, ya que habrá que analizar los resultados del equipo, así como su juego en esta recta final de campaña.

Koeman tiene contrato hasta junio de 2022 y a pesar de que tiene claro que quiere seguir en el club, sea el presidente quien sea, y de que elaborará un informe sobre el estado del equipo y las altas y bajas que tendrían que producirse, existe compás de espera con el futuro del holandés. Nadie quiere precipitarse y es normal. Lo primero es escuchar al socio, saber su voluntad y eso sólo se podrá conseguir después de las elecciones, cuando haya un presidente consolidado de manera democrática.