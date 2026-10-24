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Mikel Arteta ha enviado un mensaje claro a Martin Zubimendi y a los jugadores que regresan: la reputación por sí sola no bastará para recuperar un puesto en un Arsenal que está ganando. Ante el partido contra el Everton, el entrenador exige un compromiso total a quienes aspiran a desbancar a los actuales titulares.

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Zubimendi tendrá que ganarse los minutos

Arteta ha dado la bienvenida a Zubimendi y Piero Hincapie, que han regresado a los entrenamientos con el grupo, pero se ha apresurado a recordar a su plantilla que los puestos en el once inicial hay que ganárselos en el campo de entrenamiento. Aunque se espera que Hincapie forme parte de la convocatoria para el próximo partido contra el Everton, la atención se centra en cómo volverá a integrarse Zubimendi en un centro del campo que actualmente funciona a pleno rendimiento. El internacional español ha sufrido problemas físicos desde principios de octubre, y Arteta ha sido tajante sobre el camino que debe recorrer el centrocampista para volver al primer equipo. Pese a su indudable calidad, el exjugador de la Real Sociedad no tendrá atajos para recuperar su puesto en el centro del campo.

«Piero ha entrenado con nosotros y está disponible para mañana. [Zubimendi] tuvo algunas [oportunidades], luego sufrió la lesión y es cierto que hubo un partido en el que estaba casi totalmente disponible para disputar algunos minutos. A partir de ahora tiene que ganarse el derecho a jugar, pero ha estado excepcional, sea cual sea el papel que le haya tocado asumir. Eso es lo que espero de todos los jugadores, y es un jugador que merece más minutos en este momento», afirmó el entrenador en la web oficial del club.

Los goles del centro del campo mantienen alta la exigencia

Una de las principales razones del aumento de la competencia es la capacidad goleadora que están mostrando los actuales centrocampistas del Arsenal. Con Mikel Merino, Declan Rice, Bruno Guimaraes y Martin Odegaard marcando recientemente, el Arsenal ya no depende únicamente de sus tres atacantes para aportar goles. Arteta considera que esa eficacia de los jugadores que llegan desde atrás es un requisito indispensable para cualquiera que aspire a tener un papel en su esquema táctico durante el resto de la temporada.

«Eso vale para todos los centrocampistas. Martin ya ha marcado varios goles, Bruno ha hecho lo mismo y Declan también. Eso es lo que necesitamos en función de la posición en la que jueguen cada día: que tengan esa libertad y, sobre todo, la agresividad para penetrar y hacer daño al rival», explicó Arteta.

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Dilemas defensivos en el Emirates

La competencia por los puestos no se limita al centro del campo, ya que la posición de lateral derecho se ha convertido en una interesante disputa entre Jurrien Timber y Ben White. Ambos jugadores han alcanzado recientemente cifras significativas: Timber ha disputado su partido número 100 con el club y White se acerca a los 200 encuentros. La flexibilidad táctica que ofrecen ambos defensas da a Arteta distintas opciones según las amenazas concretas que plantee el rival y obliga a los dos a mantener su nivel de rendimiento.

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«Es una aportación de los dos y tenemos mucha suerte de contar con ambos. Creo que los dos han empezado la temporada de forma muy, muy positiva. Nos están aportando muchísimo y son buenas cifras para ellos», señaló Arteta.

Arteta exige una mentalidad incansable

El club del norte de Londres ha firmado un inicio de temporada fulgurante, con victorias en 11 de sus primeros 13 partidos en todas las competiciones. Esa regularidad ha elevado el listón para quienes regresan tras una lesión, y el técnico español insiste en que sus jugadores mantengan una mentalidad incansable, independientemente de su situación individual o de sus aportaciones anteriores.

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«Tenemos muy buenas opciones porque tienen la mentalidad adecuada. Estoy enormemente orgulloso de la conexión y de las ganas que hemos creado entre los jugadores que empiezan y los que terminan el partido», concluyó Arteta.