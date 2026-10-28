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Mikel Arteta no pudo ocultar su furia después de que el Arsenal quedara eliminado de la Carabao Cup con una sorprendente derrota en cuarta ronda ante el modesto Fleetwood Town, de la League Two. El entrenador del Arsenal fue visto reprendiendo acaloradamente a la joven promesa Max Dowman junto a la banda después de que una acción irreflexiva dejara al conjunto del norte de Londres en inferioridad numérica durante una noche desastrosa en el Highbury Stadium.

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Arteta reprende a una joven promesa tras su expulsión

El joven centrocampista, que había sido uno de los pocos aspectos positivos de una actuación del Arsenal por lo demás inofensiva, fue expulsado en el minuto 85 por dar una patada a Harrison Neal, del Fleetwood, en respuesta a una acción de este. Mientras Dowman se dirigía cabizbajo al túnel de vestuarios, Arteta, con los brazos cruzados, dirigió una severa reprimenda verbal al canterano.

El incidente empañó lo que debería haber sido un hito en la evolución del joven, que antes había destacado por sus peligrosos pases a jugadores del primer equipo como Kai Havertz y Jurrien Timber. Pese a su prometedora actuación técnica, su incapacidad para mantener la calma enfureció a su entrenador en la banda. La frustración de Arteta parecía deberse a que el jugador no siguió una instrucción concreta en plena tensión del partido de copa.

Preguntado por el acalorado intercambio con el adolescente, Arteta confirmó a BBC Radio 5 Live que la conversación giró en torno a «algo de lo que ya habíamos hablado antes del partido».

Dowman reincide en los problemas disciplinarios

Esta última falta de disciplina apunta a una tendencia preocupante para el joven, muy bien valorado: es su segunda expulsión en el espacio de un solo mes. Dowman también fue expulsado con la selección sub-19 de Inglaterra por una entrada imprudente, después de frustrarse por el trato brusco que recibía de sus rivales. Arteta parece preocupado porque el jugador se esté convirtiendo en blanco de provocaciones.

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Arteta se mostró prudente cuando le pidieron un juicio definitivo sobre el incidente y señaló que necesitaba revisar las imágenes antes de sacar conclusiones. «Es difícil verlo con esas cámaras. Así que prefiero volver a verlo bien y entonces podré valorar la situación», explicó el entrenador del Arsenal.

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El Arsenal cae ante un rival de la League Two

La expulsión puso el broche a una eliminación copera verdaderamente humillante para el aspirante al título de la Premier League. Pese a contar con jugadores consagrados como Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres, que marcó el empate para neutralizar el gol inicial del Fleetwood, el Arsenal no logró anotar el gol de la victoria en los 90 minutos. La falta de acierto de cara a puerta acabó saliéndole muy cara ante un equipo que ocupa el 18.º puesto de la League Two.

El encuentro acabó decidiéndose en una tanda de penaltis en la que Bruno Guimaraes vio cómo le detenían su lanzamiento, lo que selló la victoria de los locales por 5-3. El resultado dejó atónitos a los aficionados desplazados, especialmente por la calidad de los suplentes a los que recurrió Arteta. Martin Odegaard, Ben White y Eberechi Eze entraron para intentar evitar la sorpresa, pero el equipo de la League Two resistió y logró una victoria histórica.

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La pesadilla del Arsenal en las bandas antes del duelo ante el Liverpool

Esta dolorosa derrota deja al Arsenal en una situación muy delicada de cara al partido contra el Liverpool del próximo domingo, especialmente por la repentina crisis en sus bandas de ataque. Arteta ve muy mermadas sus opciones en las bandas en el peor momento posible: la sanción de Dowman agrava una situación ya complicada, Bukayo Saka seguirá de baja unas seis semanas y Christos Tzolis aún intenta recuperar el ritmo de competición.

Además, Arteta confirmó tras el partido que Noni Madueke también atraviesa un contratiempo por lesión. Así, el Arsenal afronta un duelo decisivo de la Premier League prácticamente sin sus efectivos habituales para las bandas.