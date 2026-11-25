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Mikel Arteta no pudo ocultar su admiración por Viktor Gyokeres después de que el delantero firmase una jugada brillante en el duelo de Champions League entre el Arsenal y el Borussia Dortmund. El atacante sueco, que apenas ha tenido minutos últimamente, recordó su olfato goleador con un espectacular gol desde lejos que abrió el marcador en el Emirates Stadium.

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El delantero relegado a un segundo plano brilla en Europa

El internacional sueco, que ha tenido un papel secundario en el Arsenal durante la temporada 2026-27, aprovechó una inusual oportunidad en el once titular al marcar un gol impresionante desde lejos para abrir el marcador en el Emirates. Gyokeres no desaprovechó la ocasión de lucirse: adelantó al Arsenal con un magnífico disparo bombeado que superó al portero del Dortmund, Gregor Kobel, y entró por la escuadra izquierda.

Fue el tercer gol de Gyokeres esta temporada en todas las competiciones y sirvió para recordar oportunamente la capacidad goleadora que le llevó a ser el máximo anotador del club la pasada campaña, con 21 tantos. Pese a sus actuaciones anteriores, el delantero de 28 años ha perdido protagonismo este año y solo había sido titular en un partido de la Premier League antes de este compromiso europeo.

Arteta, asombrado por el jugador sueco

Arteta no intentó ocultar su admiración al término del partido, después de ver cómo su jugador acaparaba los focos en una gran cita. El técnico del Arsenal elogió la brillante acción que dio lugar al gol y también destacó su actuación en todas las facetas , con la que impulsó constantemente al equipo hacia delante.

Al valorar su destacada actuación tras el pitido final, el español subrayó la clase que hace falta para lograr un remate así. «Creo que hoy ha hecho un partido brillante. Ha marcado un gol increíble. Tiene la técnica y la calidad necesarias para hacerlo», dijo Arteta.

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Una referencia en el último tercio

Más allá de lo espectacular del primer gol, Arteta destacó la inteligencia táctica que Gyokeres aportó al ataque. El técnico del Arsenal señaló que el delantero había mejorado notablemente su conexión con sus compañeros y que había sido una opción fiable durante los largos periodos de presión. Su capacidad para aguantar el balón y dar paso a las jugadas de ataque aportó al equipo una dimensión diferente ante el gigante de la Bundesliga.

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El entrenador detalló las cualidades que hicieron destacar al delantero durante el empate, con especial atención a su esfuerzo y sus movimientos. «Lo que más me gustó fue lo conectado que estuvo con el equipo», explicó Arteta. «Recurrimos a él muchas veces y de diferentes maneras. Su juego de asociación, cómo aguantó el balón, cómo se desmarcó a la espalda de la defensa y estiró al equipo. Hubo muchas cosas positivas en su actuación y ese es el Viktor que necesitábamos».

Mantener el impulso en Europa

Aunque el Arsenal puede lamentar no haber sumado los tres puntos en casa, el resultado le permite seguir invicto en la fase liga de la renovada Champions League. Con tres victorias y dos empates en sus cinco primeros encuentros, ocupa actualmente la quinta posición de la tabla y sigue bien situado para lograr la clasificación directa para las eliminatorias a medida que la competición se acerca a su fase decisiva.

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Con el equipo bien situado en la tabla de la Champions League, la atención vuelve ahora a las competiciones nacionales, donde Gyokeres espera que esta actuación europea le permita tener algo más que un papel testimonial.