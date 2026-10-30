Compartir Sigue a GOAL en Google

Mikel Arteta ha dado noticias alentadoras sobre las lesiones de Declan Rice y Riccardo Calafiori antes de la crucial visita del Arsenal al Liverpool en la Premier League. Sin embargo, el entrenador sigue sin tener claro si Noni Madueke estará en condiciones de jugar tras la sorprendente derrota de su equipo ante el Fleetwood Town en la Carabao Cup.

Anuncios

El Arsenal recibe dos buenas noticias sobre el estado físico de su plantilla

El Arsenal ha recibido dos buenas noticias antes de su duelo de la Premier League contra el Liverpool. El entrenador, Arteta, confirmó que Calafiori y Rice volvieron a entrenarse el viernes.

Ambos se perdieron la derrota entre semana ante el Fleetwood Town en la Carabao Cup tras sufrir molestias leves durante la victoria por 2-0 sobre el Everton el pasado fin de semana. Su posible regreso es una noticia muy positiva para el club antes de la exigente visita a Anfield.

Calafiori sorprendió al quedarse fuera del once titular ante el Everton, aunque disputó los últimos minutos. Ambos jugadores se someterán a una última evaluación el sábado para confirmar si estarán disponibles.

Arteta, pendiente de las últimas pruebas físicas

Aunque todo apunta a que Calafiori y Rice podrán jugar el domingo, Arteta tiene más dudas sobre la disponibilidad de Madueke. El extremo de Inglaterra también sufrió un golpe ante el Everton y se perdió el siguiente partido entre semana. Arteta reconoció que la decisión sobre su participación en Anfield se tomará a última hora.

Anuncios Anuncios

«Hoy se han entrenado todos», dijo Arteta en la rueda de prensa previa al partido al ser preguntado por los jugadores que se están recuperando. «Se entrenarán mañana y, si todo va bien, estarán disponibles».

Related Topics

Partido destacado Movistar+ ✅ Transmite el partido más atractivo e importante de cada jornada de la Premier League, ideal para los seguidores casuales del fútbol inglés. ✅ Este plan de streaming se puede contratar de forma independiente, sin obligar al espectador a tener servicios de fibra o telefonía móvil con la operadora. ✅ Combina el mejor partido de la jornada inglesa con encuentros de LaLiga, la Champions League, torneos de tenis, además de series originales y cine de estreno. Mensual desde 9,99 € Contrata Movistar+

Sobre Madueke en particular, el entrenador del Arsenal añadió: «Aún no lo sabemos. Tenemos un entrenamiento mañana; veremos si puede completarlo».

Crece la frustración por la sanción de Dowman

Además de las preocupaciones por las lesiones, el Arsenal no podrá contar con Max Dowman para el viaje a Merseyside. El jugador fue expulsado ante el Fleetwood Town y el club vio recientemente cómo se rechazaba su recurso contra la tarjeta roja. Arteta expresó su enorme frustración por la decisión de mantener la sanción.

Anuncios

«Estoy muy decepcionado, la verdad, sobre todo por la entrada temeraria que recibió», explicó el entrenador. «Su reacción es mínima en comparación con esa acción.

»Las cosas son así. Hemos presentado todos los argumentos para defender nuestro caso. Podría haber sido mucho peor y tenemos mucha suerte de que hoy no tenga el pie roto».

Anuncios

El Arsenal prepara una visita crucial a Anfield

Pese a las noticias dispares sobre varios jugadores importantes, el Arsenal podría recuperar a Christos Tzolis este fin de semana. El extremo se entrenó el viernes y tiene opciones de jugar tras perderse seis partidos por una lesión en los isquiotibiales. Sin embargo, el equipo sigue sin William Saliba y Bukayo Saka, ambos de baja por problemas de mayor duración. Sus ausencias aumentan la presión sobre el resto de la plantilla.

El Arsenal ultimará ahora su preparación antes de viajar al norte para enfrentarse al Liverpool el domingo. Arteta y sus jugadores querrán reponerse de la eliminación copera entre semana y lograr una victoria vital en la Premier League.