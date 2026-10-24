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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha salido rápidamente al paso de cualquier especulación sobre el futuro de David Raya después de que el portero español expresara su deseo de jugar en LaLiga. Arteta insiste en que su primera opción para la portería no se marchará, mientras el club del norte de Londres busca dar continuidad a su reciente conquista del título de la Premier League.

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Raya revela sus aspiraciones de jugar en LaLiga

Pese a atravesar un gran momento en el norte de Londres, Raya suscitó recientemente debate en su país tras una entrevista con Marca. El internacional español admitió que aspira a jugar algún día en su país natal.

Raya nació en Cataluña, pero ha desarrollado toda su carrera profesional en el fútbol inglés. Se trasladó a Lancashire con solo 16 años para incorporarse al Blackburn Rovers, con el que disputó 98 partidos con el primer equipo. También pasó un breve periodo cedido en el Southport antes de fichar por el Brentford en 2019.

Consolidado ya como uno de los mejores porteros de Europa, el fichaje de 27 millones de libras se ha afianzado como titular indiscutible del Arsenal tras desplazar a Aaron Ramsdale. Sin embargo, sus últimas declaraciones apuntan a un posible futuro lejos del Emirates Stadium.

La puerta abierta a España

Getty Images

En declaraciones a la prensa española, Raya no ocultó su deseo de regresar algún día a su país. El portero destacó cuánto le gusta la máxima categoría del fútbol español y dejó abierta la puerta a un futuro traspaso, aunque reconoció que actualmente está a gusto en Inglaterra.

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«Sí, me encantaría. Me encantaría probar en LaLiga», afirmó Raya. «Por ahora estoy muy feliz aquí [en el Arsenal], pero desde luego me gustaría vivir la experiencia de jugar en la liga española».

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Y añadió: «Creo que es una liga muy competitiva. Quizá en el futuro pueda jugar en un club español. Soy español y me encantaría jugar allí, eso seguro».

Arteta responde con humor

Arteta no tardó en pronunciarse sobre las palabras de su portero. Lo hizo con un toque de humor, pero dejó meridianamente clara la postura del Arsenal: el entrenador descartó tajantemente una salida inminente.

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«Creo que David tiene que jugar en España en algún momento, en la playa con sus amigos durante el verano, pero durante los próximos años tiene que jugar aquí, en el Arsenal», bromeó Arteta.

El Arsenal se encuentra en una posición sólida respecto al futuro de Raya. El catalán tiene contrato hasta 2028, reflejo de su enorme valor para un equipo que acaba de conquistar su primer título de la Premier League en 22 años y de alcanzar la final de la Champions League en Budapest.

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El Trofeo Yashin aguarda en Londres

Getty Images

Antes de retomar sus compromisos con el club, Raya tiene previsto asistir el lunes a la ceremonia del Balón de Oro en Londres. El jugador del Arsenal es uno de los grandes aspirantes al Trofeo Yashin, que reconoce al mejor portero del mundo, tras una campaña extraordinaria tanto con su club como con su selección.

Más allá de los galardones individuales, la prioridad inmediata de Raya será mantener su excepcional nivel. Tras conquistar ya un título de la Premier League y una medalla de campeón del Mundial con España en Norteamérica, el portero sigue siendo fundamental para las aspiraciones de Arteta de mantener su dominio en el ámbito nacional y europeo.