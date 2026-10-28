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El Arsenal ha sufrido un durísimo triple revés por lesiones justo cuando se prepara para un trascendental duelo de la Premier League contra el Liverpool. Mikel Arteta ha confirmado que varios jugadores clave del primer equipo se perdieron la humillante derrota del club entre semana ante el Fleetwood Town y ahora están contrarreloj para recuperarse a tiempo para el fin de semana.

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La ausencia de tres jugadores agrava el desastre en la Carabao Cup

El Arsenal sufrió una humillante eliminación en la tanda de penaltis ante el Fleetwood Town, equipo de la League Two, el martes por la noche. Pese a presentar un once inicial potente para hacer frente a los crecientes problemas físicos de su plantilla, Arteta no pudo contar con Declan Rice, Riccardo Calafiori ni Noni Madueke para el viaje a Lancashire.

Sus repentinas ausencias agravan los problemas de disponibilidad del club del norte de Londres. El Arsenal ya afronta las lesiones de larga duración de jugadores importantes como William Saliba, Bukayo Saka y Christos Tzolis. Además, Max Dowman cumplirá una sanción en competiciones nacionales este fin de semana tras recibir una tarjeta roja por una acción indisciplinada durante la sorprendente derrota copera, lo que deja la plantilla bajo mínimos.

Arteta explica las importantes dudas sobre el estado físico de sus jugadores

Tras la inesperada eliminación copera, el entrenador del Arsenal detalló los motivos concretos de la ausencia de tres de sus habituales en el primer equipo. Señaló que las molestias de Rice surgieron durante la victoria liguera por 2-0 ante el Everton el sábado y que, finalmente, le obligaron a sustituirlo antes de tiempo.

«Calafiori no estaba disponible, Noni tampoco por un problema en el tobillo, y Declan notó unas molestias el otro día (contra el Everton), por eso tuve que sustituirlo», explicó Arteta.

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Pese a la frustrante derrota, el técnico español evitó criticar duramente a su mermada plantilla. En su lugar, elogió al equipo local, de la cuarta categoría, por lograr una victoria histórica contra pronóstico y destacó el ambiente hostil que generó aquella noche.

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«En primer lugar, felicidades al Fleetwood», dijo el entrenador del Arsenal. «Por cómo lo hizo y por el ambiente que creó. No tengo nada que reprochar a los jugadores por su actitud e intensidad durante todo el partido, tanto con 11 como con 10, pero cuando juegas con tanta superioridad, no puedes conceder nada al rival».

Un «día muy triste» para un Arsenal falto de acierto

La sorprendente derrota del Arsenal significa que su espera de 34 años para levantar la Copa de la Liga se prolongará al menos una temporada más. Pese a controlar el encuentro, cayó antes de alcanzar los cuartos de final. Arteta describió con franqueza el resultado como un «día muy triste» para el club y destacó la incapacidad de su equipo para transformar su dominio en goles.

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«Cuando generas la cantidad de disparos y ocasiones que generamos, tienes que marcar tres, cuatro o cinco goles», afirmó. «Tienes que aprovecharlas. Si no lo haces, no hay margen de error, y esa es la realidad. Entonces tienes que esperar y superar la eliminatoria en los penaltis, y no lo hicimos.

«Era poco probable por cómo se estaba desarrollando el partido, pero esto es fútbol y, aunque la probabilidad sea baja, siempre existe la posibilidad de quedar eliminado de la copa».

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Espera una visita crucial a Anfield

La prioridad inmediata del Arsenal es recuperar efectivos antes de la importantísima visita del domingo a Anfield. Ya hay un rayo de esperanza respecto a Rice: el centrocampista de Inglaterra fue visto entrenando con sus compañeros el lunes pese al golpe sufrido el fin de semana.

Empatado a puntos con el Manchester City en lo alto de la tabla de la Premier League, el Arsenal está decidido a mantener su racha de victorias ligueras ante el Liverpool. Tras ese gran duelo, el equipo de Arteta visitará al Slavia Praga en la Champions League y después regresará al Emirates para recibir al Hull City justo antes del parón internacional de noviembre.