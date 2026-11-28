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Mikel Arteta ha avisado al resto de la Premier League: el Arsenal estará preparado para fichar en enero si surge la oportunidad adecuada. El técnico quiere reforzar el ataque mientras el vigente campeón busca mantener su ventaja al frente de la clasificación.

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Los problemas en ataque despiertan el interés por Nusa

Pese a liderar la Premier League con seis puntos de ventaja, el ataque del Arsenal está bajo la lupa. El equipo solo ha marcado 17 goles en liga esta temporada, la cifra más baja entre los seis primeros, y la falta de acierto de cara a portería le pasó factura durante la última semana ante el Newcastle y el Borussia Dortmund.

La salida de Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y Leandro Trossard durante el verano redujo las alternativas en ataque, y Christos Tzolis fue el único refuerzo ofensivo. Para paliar esa carencia, el club sigue de cerca, según las informaciones, al extremo del RB Leipzig Antonio Nusa de cara al mercado de invierno.

Arteta defiende la trayectoria del Arsenal en el mercado de invierno

El Arsenal no ficha a ningún jugador a mitad de temporada desde 2023, cuando llegaron Jorginho, Trossard y Jakub Kiwior. Sin embargo, Arteta rechazó que la escasa actividad en los últimos mercados de invierno se deba a la complacencia y recalcó que el club sigue atento a posibles operaciones que puedan elevar su nivel.

«Siempre hemos estado muy activos en el mercado de fichajes, especialmente cuando hemos tenido ciertos problemas», dijo Arteta. «¿Hemos conseguido cerrar una operación? A veces no. Así que veremos si surge alguna oportunidad y si hay algo que creamos que puede marcar la diferencia para el equipo».

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Contacto constante con Kroenke entre bastidores

La planificación del próximo mercado ya está en marcha. Aunque se espera que el copresidente Josh Kroenke llegue a Londres la próxima semana, Arteta señaló que el contacto telefónico habitual mantiene coordinados a quienes toman las decisiones en el club.

«No esperamos a estar cara a cara para hablar de estas cosas», dijo Arteta sobre el viaje de Kroenke a Londres. «Por eso ahora tenemos unos teléfonos estupendos. Podemos estar en contacto constantemente. Pero siempre es bueno tenerlo cerca. La sensación es diferente. Puedes pasar tiempo con él y también está bien saber cómo se encuentra. Estará por aquí».

Una reunión clave en Londres para la cúpula del Arsenal

La llegada de Kroenke a Londres la próxima semana le reunirá con Arteta y la cúpula del club, con los planes de fichajes de enero entre los principales asuntos a tratar. Aunque ya se han sentado las bases a distancia, esas conversaciones determinarán cómo afrontará el Arsenal posibles operaciones por objetivos como Nusa cuando se abra el mercado.