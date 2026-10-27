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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha mostrado su respaldo a Viktor Gyokeres mientras el internacional sueco sigue buscando su primer gol de la temporada. Pese a su discreto arranque en el último tercio del campo, Arteta confía en que el trabajo del delantero pronto se traduzca en eficacia de cara a portería.

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Arteta defiende a Gyokeres en plena sequía goleadora

Gyokeres ha tenido un inicio de temporada frustrante en cuanto a goles, pero Arteta mantiene su apoyo al delantero. El sueco fue titular en la reciente victoria por 2-0 ante el Everton y dejó destellos de su calidad, aunque no logró marcar. Pese a esa tarde frustrante, el entrenador del Arsenal ha respaldado a Gyokeres y sostiene que el delantero está a punto de reencontrarse con el gol.

«Ha tenido mala suerte en dos o tres jugadas. Estaba delante de la portería, les había ganado la posición a los dos centrales y el balón no le llegó», dijo el español. «Pero creo que hoy ha vuelto a hacer muchas cosas bien y tenemos que seguir insistiendo. También creo que hizo una muy buena aportación en Múnich cuando entró. Nos ayudó a cambiar el partido y eso es lo que necesitamos de todos ellos».

Los jóvenes talentos, listos para brillar

Arteta también elogió la evolución de varios defensas jóvenes que han respondido cuando se les ha necesitado recientemente. Destacó las aportaciones de Cristhian Mosquera y Myles Lewis-Skelly, y señaló que Dowman ha mostrado una gran serenidad al integrarse en la dinámica del primer equipo durante los últimos entrenamientos y partidos.

«Cuando él (Mosquera) juega, y cuando ha jugado, lo ha hecho realmente bien. Hemos ganado partidos importantes con él y lo necesitamos. Lo mismo ocurre con Myles, de otra manera y por cómo está jugando. O con Max: entró y parece sentirse muy cómodo en este tipo de posición», afirmó Arteta.

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Respeto ante el reto de enfrentarse a un equipo de otra categoría

Pese a la diferencia de categoría, Arteta ha advertido a sus jugadores de que un exceso de confianza podría llevar a un resultado desastroso. El entrenador exigió a su plantilla que mantenga el máximo nivel, independientemente de la entidad del rival o de la competición que dispute el martes por la noche.

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«Que les muestren la camiseta del Arsenal y lo que representamos, nada más. Tenemos que ir allí y ganar el partido. Eso es todo. Es muy sencillo. Nuestra reputación, nuestro orgullo, todo está en juego. Así que, cada vez que juegas un partido de fútbol, y especialmente contra un equipo de otra división, hay que respetar el juego y a todos los rivales, porque se lo merecen. Después, intentar ganar y jugar un poco mejor que ellos», aseguró el entrenador.

Se esperan muchas rotaciones en Highbury

Arteta afronta un delicado equilibrio al elegir su equipo: necesita dar descanso a titulares importantes sin poner en peligro el pase a cuartos de final. Una vez cumplidos sus compromisos de copa, el Arsenal viajará a Anfield para disputar un trascendental duelo de la Premier League contra el Liverpool. Se espera que varios jugadores con menos minutos y jóvenes promesas tengan la oportunidad de destacar en la eliminatoria.

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«Veamos cómo está cada uno, porque también hemos exigido mucho a muchos jugadores a nivel individual. Y veamos cómo podemos planificar ahora la próxima semana», dijo.