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Mikel Arteta criticó duramente el «terrible» calendario del Arsenal después de que su equipo, con muchos cambios, venciera al Everton por 2-0 e igualara al Manchester City en lo más alto de la Premier League. La victoria llegó menos de tres días después de un agotador viaje a Múnich, y el Arsenal aún sufre las consecuencias de aquel partido: Bukayo Saka podría perderse hasta 12 encuentros por una lesión en el cuádriceps.

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Arteta carga contra el «terrible» calendario del Arsenal

El Arsenal venció al Everton por 2-0 el sábado, con goles de los centrales Ezri Konsa y Gabriel Magalhaes, pero Arteta no estaba nada satisfecho con el calendario. Su equipo había viajado para enfrentarse al Nottingham Forest el domingo anterior y empató 2-2 con el Bayern de Múnich el miércoles por la noche antes del partido del sábado, que comenzaba a las 15:00. Por ello, hizo cinco cambios.

En la rueda de prensa posterior al partido, Arteta declaró: «Sí, estamos muy contentos con la victoria, con la actuación y con la semana, porque nos dieron un calendario terrible. El domingo por la tarde, luego el miércoles por la noche en Múnich, llegar aquí muy tarde el jueves y tener que volver a jugar en la Premier League contra un rival muy difícil el sábado a las 15:00. Hemos superado todos los obstáculos, además de algunas lesiones, y me encantan la mentalidad del equipo y la calidad que hemos mostrado hoy».

Saka podría perderse hasta 12 partidos por una lesión en el cuádriceps

La victoria llegó sin Saka, que tuvo que retirarse antes de los diez minutos en Múnich tras notar algo en la parte superior de la pierna. Antes del partido contra el Everton, después de ver los resultados de las pruebas de imagen del extremo, Arteta dijo: «Creo que serán semanas. En cuanto al alcance de la lesión, creo que tendremos que repetir las pruebas en una semana o diez días para determinarlo».

Según football.london, Saka se perderá al menos cuatro partidos antes del parón de selecciones de noviembre, y las últimas informaciones apuntan a que podría estar de baja hasta ocho semanas, lo que le dejaría fuera de 12 encuentros antes de Navidad.

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Un golpe de Calafiori agrava las preocupaciones del Arsenal por las lesiones

En los últimos minutos surgió una nueva preocupación, cuando Riccardo Calafiori pasó al extremo izquierdo y Noni Madueke retrasó su posición al lateral izquierdo. Preguntado por el cambio, Arteta explicó: «Sí, no estaba tan loco como para cambiarlos a los dos de posición. Fue porque tenía una pequeña molestia. No sabemos qué es; parece algo muy leve, pero prefirió ser prudente».

El momento no es el más oportuno, ya que Christos Tzolis también está lesionado, William Saliba sigue recuperándose de un problema de espalda y Madueke y Eberechi Eze son los únicos extremos de la primera plantilla disponibles.

¿Qué le espera ahora al Arsenal?

El Arsenal visitará al Fleetwood Town el martes en la cuarta ronda de la Carabao Cup, un partido en el que Calafiori podría ser baja, antes de viajar a Liverpool el 1 de noviembre.