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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha mostrado todo su apoyo a la joven promesa Max Dowman mientras el equipo se prepara para su duelo de Champions League contra el Slavia de Praga. El centrocampista de 16 años busca dejar atrás un reciente revés en el ámbito nacional y consolidarse como una de las jóvenes promesas más destacadas de Europa.

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Una cita europea espera al adolescente

Dowman aspira a un puesto en el once titular en el viaje del Arsenal a Chequia para enfrentarse al Slavia de Praga. El estadio tiene un significado especial para el talentoso joven de 16 años. Hace exactamente un año, hizo historia en ese mismo césped al convertirse en el jugador más joven en disputar un partido de la Champions League, con solo 15 años y 308 días, durante una victoria del Arsenal por 3-0.

Ahora, el centrocampista quiere sumar minutos en Europa después de una reciente expulsión ante el Fleetwood que le acarreó una sanción de tres partidos en las competiciones nacionales. La sanción le impide jugar en la Premier League hasta el 29 de noviembre, lo que da aún más importancia a sus oportunidades en Europa.

Arteta defiende a su promesa «muy positiva»

Arteta ha restado importancia a la reciente tarjeta roja de Dowman y sostiene que el contratiempo será una valiosa oportunidad de aprendizaje. El técnico del Arsenal elogió la actitud positiva del adolescente en los últimos entrenamientos.

«Ese capítulo ya ha pasado. Es un momento del que todos podemos aprender y seguimos adelante», explicó Arteta. «Se aprende de las experiencias no tan buenas, pero también hay que asegurarse de aprender de las buenas. Y él se ha mantenido implicado.

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«Cuando ves a los chicos... Hoy hemos pasado un rato juntos, hablando de cosas del entrenamiento, y él siempre es muy positivo. A los 16 años tienes otra forma de ver y de afrontar las cosas, y eso también es lo que aporta al equipo».

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Sentar las bases para el futuro

Fuera de los focos, Arteta está construyendo una relación de apoyo y absoluta sinceridad con el canterano. El entrenador cree que superar las primeras adversidades acabará convirtiéndolo en un jugador más resistente.

«Me siento con él y le digo: “¿Has visto mi rueda de prensa? ¿Qué te parece?”. Soy sincero con él», reveló Arteta. «Es público, así que tenemos este tipo de relación. Creo que así debe ser y, si él piensa algo distinto, tiene que decírmelo. Esa es la relación que intentamos construir con nuestros jugadores».

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Arteta confía en que Dowman aproveche lo ocurrido ante el Fleetwood para crecer a largo plazo. Señaló: «Está en un buen momento y, al final, esto acabará siendo un punto clave en su carrera, porque tiene que aprender a afrontar algo que le va a pasar varias veces en cada partido.

«No es algo que vaya a ocurrir una o dos veces por temporada, sino tres o cuatro veces por partido. Probablemente tendrá que pasar por este tipo de situaciones y necesita aprender a dominarlas, porque forman parte de su juego».

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Una cita con la historia en Praga

Tras una victoria de autoridad por 1-0 ante el Liverpool en Anfield, el vigente campeón de la Premier League llega a Praga rebosante de confianza. Se espera que Arteta haga numerosas rotaciones, lo que daría a Dowman una gran oportunidad de ser titular por primera vez en la Champions League ante un Slavia que no ha ganado ninguno de sus últimos 22 partidos europeos.

Si el adolescente marca, volverá a hacer historia. Un gol en Chequia permitiría a Dowman superar al exjugador del Barcelona Ansu Fati (17 años y 40 días) y convertirse en el goleador más joven de la historia de la Champions League.