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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha expresado su profunda preocupación por el estado físico de Bukayo Saka después de que el extremo inglés se lesionara en los primeros compases del partido de Champions League disputado el miércoles en Alemania. El atacante abandonó el campo cojeando antes de que los campeones de la Premier League remontaran para lograr un trabajado empate ante el Bayern de Múnich.

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El extremo inglés sufre un contratiempo en los primeros minutos

Arteta teme que Saka tenga que pasar un tiempo de baja después de que el extremo, una pieza clave de su equipo, sufriese una posible lesión en el muslo ante el campeón alemán. El delantero del Arsenal se detuvo sin que nadie le disputase el balón cuando intentaba dar un pase sencillo en el minuto 10 y tuvo que ser sustituido de inmediato. El trabajado punto conseguido el miércoles en el Allianz Arena quedó así ensombrecido por la posibilidad de perder a un jugador clave en medio de un calendario exigente.

El sustituto marca la diferencia antes de la remontada alemana

Getty Images

Eberechi Eze, que entró en lugar de Saka, abrió el marcador en el minuto 25 tras un pase incisivo de Martin Odegaard, después de que el VAR anulase la señalización inicial de fuera de juego. Sin embargo, los visitantes solo estuvieron por delante durante 10 minutos. El capitán de Inglaterra, Harry Kane, rompió la línea defensiva con un pase desde el centro del campo para asistir a Alphonso Davies y, posteriormente, engañó al portero David Raya desde los 11 metros, después de que un disparo suyo golpease la mano de Jurrien Timber dentro del área.

Al hablar con TNT Sports, Arteta compartió la preocupación inicial del equipo médico por la retirada del extremo: «Están [el equipo médico] algo preocupados. Nunca es una buena noticia que un jugador tenga que salir del campo por un dolor muy agudo, pero tenemos que esperar y ver qué pasa».

La intensidad incesante pasa factura físicamente

El Arsenal logró rescatar un empate en el minuto 82, cuando Declan Rice combinó con el suplente Viktor Gyokeres y remató raso, ajustado al poste. Después, Manuel Neuer realizó una parada acrobática para impedir que Timber marcase el gol de la victoria en los últimos minutos. Sorprendentemente, era solo la segunda vez en la historia de la Copa de Europa o la Champions League que el Arsenal marcaba primero, se veía por detrás en el marcador y evitaba la derrota. Ya lo había logrado en el empate 2-2 ante el Bayern en abril de 2024.

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Preguntado en la rueda de prensa posterior al partido si el exigente calendario había contribuido a la lesión, Arteta añadió: «Contra el Lille no salió de inicio. Después fue titular el fin de semana. Y esto ha ocurrido muy pronto en este partido.

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«El nivel de intensidad que exigen estos partidos es increíble. Se pudo ver lo que pasó en el PSG-Barcelona [el martes]. Aquí se juega hombre a hombre durante 96 minutos. En cada jugada. No hay respiro.

«La fuerza, la calidad, la atención y el nivel que se necesitan son increíbles, porque es el máximo nivel. Por desgracia, estas cosas pasan. No tiene buena pinta, pero tenemos que esperar y ver qué pasa».

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Las pruebas médicas determinarán el tiempo de recuperación

IMAGO

Saka se someterá ahora a más pruebas en el norte de Londres para determinar la gravedad exacta de su problema en el muslo y cuánto tiempo estará de baja. Perder a un jugador tan influyente sería un duro golpe para Arteta mientras prepara a su plantilla para sus próximos compromisos de la Premier League este fin de semana. Por ello, Eze y Gyokeres tendrán que asumir un mayor protagonismo en ataque.