El presidente de la Liga MX habla en Goal sobre los planes que se tiene a futuro en el entorno deportivo.

Día a día, la discusión trata sobre si hay un nivel deportivo superior de la Liga MX sobre Major League Soccer o no, en medio de últimos resultados de clubes en ambas ligas.

De acuerdo con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, el futbol mexicano no puede estancarse con el continuo desarrollo de futbolistas, donde Estados Unidos tiene un importante número de jóvenes en el Viejo Continente .

“Es correcto, ahí podrías hacer una comparación del valor de las plantillas, (...) no gana el escudo, ganan los jugadores, porque en Estados Unidos hay equipos bien armados, buenos técnicos, una base de jugadores americanos que tiene proceso en Europa, Estados Unidos tiene 220 jugadores en Europa, imagínate, es un poco lo que digo, tenemos que seguir, en el mediano plazo no nos podemos quedar”, mencionó.

En entrevista exclusiva con Goal, Arriola aclaró si hay una obligación o no por tener un vínculo con Estados Unidos, por lo que podría significar el lazo con Major League Soccer, esto como parte de las conversaciones que tienen con el comisionado Don Garber.

“No es obligación. Ese país es la economía más rica del mundo, es una economía 17 veces más grande que la mexicana, es una economía con un per cápita 700 por ciento mayor que el nuestro (...) no es obligación, es súper intuitivo seguir aumentando la presencia de los equipos mexicanos allá, sobre todo para ir creciendo de la mano con MLS", dijo.

El dirigente en el futbol mexicano detalló que no pueden desarrollarse partidos del torneo oficial de la Liga MX en Estados Unidos, pero esto no quita el constante desarrollo de competencias como Leagues Cup, Campeones Cup y el MLS All Star Game.

“En el contexto del futbol internacional hay una regla muy clara, es una regla FIFA, una regla entre confederaciones, ninguna liga puede jugar a otro país partidos oficiales, es una prohibición expresa, sino distorsionarías todo el sistema de Ligas y competiciones, lo que sí se puede hacer son cosas como lo que estamos haciendo con MLS, crear propiedades conjuntas y esas propiedades que generen interés futbolístico, que los partidos que vayan lleven un interés para ganarlos, que lleven premios, prestigio. Esas cosas sí se pueden hacer, generan valor e ingreso a los equipos. Nos ponen en una posición que, cuando las confederaciones se puedan poner de acuerdo, podamos nosotros Norteamérica jugar contra otras confederaciones”, explicó.

Detalló que así como hay un vínculo Liga MX – MLS, no está descartada una unión entre Liga MX Femenil y la NWSL, con el que podrían desarrollarse diferentes torneos como una Leagues Cup y una Campeones Cup a cinco años de su nacimiento y con un crecimiento acelerado.

“El TMEC explica el 27 por ciento del comercio, por qué no eliminar esas barreras, que MLS sea un escenario para el jugador mexicano, el técnico mexicano, las jugadoras mexicanas, es lo que estamos trabajando en tender puentes, del lado femenil es el mejor equipo del mundo, las mejores jugadoras del mundo las americanas, empezar a jugar contra los equipos profesionales de Estados Unidos con nuestra Liga Femenil mejoraríamos el nivel, llevamos cinco años, estamos abriendo Sub 17. Es otra gran oportunidad que tenemos con Estados Unidos pero tendríamos que hablar más naturalmente de un mercado compartido. Que seamos competitivos también en lo deportivo y económico de la Liga MX.”, sentenció.