Mike Verweij tiene noticias sobre Viktor Tsygankov, objetivo del Ajax: «Jordi Cruijff va a...»

Viktor Tsygankov no fichará por el Ajax: su traspaso se considera «demasiado caro», según Mike Verweij, de De Telegraaf.

Probablemente deje el Girona este verano: le queda un año de contrato y no parece dispuesto a jugar en LaLiga2.

Tras vincularse al defensa Daley Blind y al entrenador Míchel con el Ajax, el periodista Iván Quirós confirmó el lunes que Tsygankov también estaba en la lista.

Verweij descarta la operación: “Es muy caro”.

«Aunque el Girona haya descendido, es demasiado caro. Creo que sacará provecho de su situación en otro sitio. Jordi Cruyff tampoco se centrará en la posición de extremo derecho», afirmó Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf.

Esta temporada ha marcado 7 goles y dado 5 asistencias en 34 partidos.

El periodista Serhiy Tyshchenko, bien informado, confirmó la noticia de Quirós, pero añadió que el jugador, con 65 internacionalidades, podría fichar por la Major League Soccer o la Süper Lig.