Mike Verweij pronostica: «Puedes apostar lo que quieras a que el Ajax fichará a dos o tres jugadores del FC Barcelona»

Mike Verweij prevé que el Ajax fichará a varios jugadores cedidos del FC Barcelona el próximo verano. Así lo afirma el experto en clubes en el podcast Kick-Off de De Telegraaf. Esto tiene que ver, por supuesto, con el director técnico Jordi Cruijff, quien mantiene una relación muy estrecha con el gigante catalán.

«Jordi Cruijff tiene una red de contactos realmente enorme», comienza Verweij. «Si también estás en el estreno del documental sobre Johan Cruijff: allí también se encuentra Joan Laporta (presidente del FC Barcelona, nota del editor). Así que hay un vínculo con el FC Barcelona».

Por eso, Verweij sospecha que Cruijff se pondrá en contacto con su antiguo club en los próximos meses. «Puedes apostar lo que quieras a que vendrán uno, dos, quizá incluso tres jugadores cedidos del FC Barcelona».

«Jordi tiene esos contactos, y esa es una de las ventajas de contar con un nombre así en el puesto de director técnico. Se abren muchas puertas». En el podcast se hace rápidamente una referencia implícita a antiguos talentos del Barça que acabaron en el Ajax, como por ejemplo Bojan Krkic.

«Esos no eran grandes promesas», dice su colega, el periodista Steven Kooijman. «No, pero si miras ahora al Barça B», replica Verweij. «Esta semana, Shane Kluivert ha renovado su contrato por dos años».

«No va a suceder ahora mismo, porque primero intentará hacerse un hueco en el Barcelona 1. Pero si este año no llega a jugar, el Ajax sería un paso bastante lógico. Ya se ha visto con Xavi Simons en el PSV lo bien que puede funcionar eso».

«He visto a Shane con la selección sub-19, es un jugador realmente muy bueno», responde Verweij cuando se le pregunta qué tal es Kluivert junior. «Espero que el año que viene pueda debutar con el Barça 1».