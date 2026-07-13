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Mike VerweijDe Telegraaf
Sam Vreeswijk

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Mike Verweij cree que el Ajax puede olvidarse del fichaje que desea: «No es una opción realista»

Ajax
Girona
A. Ounahi

Mike Verweij considera muy remota la posibilidad de que el Ajax fiche realmente a Azzedine Ounahi. Así lo afirmó el lunes en el podcast «Kick-off» de De Telegraaf.

El fin de semana, el experto en fichajes Fabrizio Romano informó en X que el Ajax negocia su contratación. Ounahi, que jugó con Marruecos en el Mundial, tiene contrato con el Girona hasta 2030.

Tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, y el Ajax trataría de rebajarla en las negociaciones. Al entrenador Míchel le gusta mucho el jugador, a quien dirigió hasta la temporada pasada.

Sin embargo, para Verweij su fichaje «no es una opción realista». «Les interesa, pero solo llegaría si el Girona bajara mucho el precio...», afirma.

«Pero tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Lo hizo bien en los dos últimos Mundiales, pero entre medias no ha rendido mucho. Me sorprendería que Ajax pagara esa cifra».

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Transfermarkt lo valora en diez millones, pero se espera que el Ajax pague más.

El internacional marroquí, con 55 partidos, descendió la temporada pasada con el Girona y probablemente saldrá este verano.

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