Mika Godts se desahoga tras una nueva derrota y no entiende nada de un aspecto concreto del Ajax

Mika Godts se presentó ante las cámaras de ESPN muy decepcionado tras la derrota ante el FC Twente (1-2). El delantero belga vio cómo su equipo caía al quinto puesto y dejó claro su descontento por los buenos momentos que el Ajax solo mostró de forma esporádica durante los partidos.

Totalmente desilusionado, Godts expresó lo frustrante que fue la derrota y enumeró las carencias del Ajax. «Jugamos bien la jugada del gol; un ataque rápido y bonito rematado por Wout (Weghorst, nota del editor). También me pregunto por qué no hacemos eso diez veces por partido, pero bueno...»

«Intentamos controlarlo, pero es que el Twente también está haciendo un buen partido», reconoció el belga, quien consideró que el Ajax nunca debería haber perdido el partido. «Si ves cómo marcan los dos goles, eso no debería pasar nunca».

Godts analizó a continuación que los dos laterales del Twente pudieron entrar en el área del Ajax. «Eso simplemente no puede ser, pero lo hicieron muy bien. Pero nosotros hicimos muy poco para dar una respuesta».

El creativo extremo del Ajax no da crédito a lo que ven sus ojos al ver la posición actual en la clasificación. «La verdad es que es increíble dónde estamos. Partidos que tenemos que ganar, los perdemos sin más. No somos lo suficientemente buenos», señaló.

«Por eso estamos donde estamos. En esos últimos cinco partidos tenemos que ser más sólidos en nuestro juego», dijo Godts, quien opinaba que el Ajax tenía que jugar bien durante noventa minutos en lugar de solo veinte.

Si el Ajax termina la temporada en quinta posición, la posibilidad de disputar la fase de play-off para clasificarse para las competiciones europeas es muy real. Si el NEC gana la copa y el Ajax queda efectivamente quinto, se libraría de los play-off y conseguiría una plaza directa. «Pero eso no va a pasar, porque vamos a darlo todo y a sumar tantos puntos como podamos», concluyó un combativo Godts.