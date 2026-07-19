Mika Godts recibe una noticia llamativa en el Ajax: «Míchel no parece tener intención de…»

Mika Godts deberá asumir un nuevo rol en el Ajax la próxima temporada, según Pieter Zwart en Voetbal International. Míchel planea usarlo de forma distinta en la presión defensiva.

Sorprende porque, la temporada pasada, Godts fue el jugador con más participación en los goles: 17 tantos y 15 asistencias en 44 partidos, cifras que lo convirtieron en la figura del equipo en un curso decepcionante.

«Con Fred Grim y Óscar García estaba exento de tareas defensivas, pero Míchel no planea un trato especial. Como en el Girona, en el Ajax presiona desde un 4-4-2», explica Zwart.

«Para Godts esto implica bajar hasta su propio campo para defender, y lo hace bien», concluye Zwart tras el amistoso que el Ajax ganó 1-0 al Olympiacos. «Solo en los primeros diez minutos recuperó la pelota dos veces por su buen posicionamiento».

«Sin embargo, ese esfuerzo le resta energía para el ataque. Además, al recuperar el balón queda más atrás, lo que reduce su impacto en la contra. La temporada pasada, tras robar el balón, se plantaba frente a un central derecho lento. La pregunta es si, en este rol más defensivo, podrá repetir sus números».

Además, aún no se sabe si Godts seguirá en el Ajax la próxima temporada: aunque él quiere quedarse en Ámsterdam para ganar títulos, varios clubes extranjeros lo siguen de cerca.