Mika Godts ha alcanzado un acuerdo personal con el Paris Saint-Germain, informa De Telegraaf. Ahora los parisinos aún deben llegar a un entendimiento con el Ajax, que según se informa quiere percibir unos sesenta millones de euros.

Si Ajax y PSG llegan a un acuerdo, Godts firmará un contrato hasta mediados de 2031 o 2032 en París. «Eso lo resolveremos», señala el agente Niels De Jonck.

«Mika ha recibido una indicación salarial y está de acuerdo en líneas generales. El PSG ha dejado claro que quiere a Mika absolutamente. Y Mika quiere ir a París, pero me parece lógico si puedes pasar desde la Eredivisie al doble ganador de la Liga de Campeones».

«Su mujer y él están muy a gusto en Ámsterdam y a Mika le habría gustado seguir ganando títulos con el Ajax. Pero cuando surge esta oportunidad, todo cambia».

Jordi Cruijff en realidad no quiere dejar marchar a Godts, pero también sabe que ante ciertas cantidades no se puede decir “no”. Por eso, el director técnico quiere sacar el máximo posible. «Cada uno tiene sus intereses», sabe De Jonck.

«Eso es normal. Tengo confianza en que los clubes llegarán a un acuerdo sobre la cantidad del traspaso», afirma el agente. Godts (21) se consolidó especialmente la temporada pasada como un jugador determinante del Ajax, donde actualmente tiene contrato hasta mediados de 2029.



