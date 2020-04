Miguel Russo, entre el regreso "desde cero" y la prioridad en la salud

El entrenador de Boca, aislado ante el coronavirus por ser grupo de riesgo, habló de la necesidad de la preparación cuando vuelva el fútbol.

"No hay nada más importante que la salud y de eso sí puedo hablar porque mi vida así me lo enseñó". Miguel Russo sabe lo que significa dar batalla por la vida, tras recuperarse de un cáncer que supo complicarlo pero quedó atrás. Por eso y sus 63 años, el entrenador de Boca se encuentra cumpliendo la cuarentena a rajatabla en Rosario, aunque no puede dejar de pensar en el retorno a la actividad.

En una entrevista al diario La Capital de dicha ciudad, el DT explicó que "estamos en una situación inédita y es lógico que haya incertidumbre, pero hay que cumplir al pie de la letra las medidas que dictó el gobierno. El fútbol volverá cuando corresponda, hay otras prioridades".

Consultado por el momento en que se ponga nuevamente en marcha la maquinaria futbolística, advirtió que "no me preocupa tanto el cese porque estamos todos iguales con el aislamiento. En Boca nos encontró en un momento muy bueno en cuanto a la forma de jugar y del desarrollo del estilo. El cuándo lo determinará el Gobierno en diálogo con los dirigentes y el cómo no tengo dudas que será de cero nuevamente, con el tiempo suficiente para la preparación de los equipos".

"El reinicio será igual que todo arranque después de un tiempo de inactividad. Va a costar, pero para eso está el mantenimiento físico y tratar de mantener equilibrado el estado anímico del plantel va a ser fundamental", finalizó Russo.