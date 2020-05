Miguel Layún asegura que en el Tri hay muchos jugadores que lo traicionaron

El lateral mexicano confesó que en la Selección existen personajes poco confiables.

Los problemas dentro de los vestidores de la Selección Mexicana han sido una constante en los últimos años. Sin embargo, los rumores poco a poco van disipándose con las palabras de jugadores que ya no tienen mucho que perder.

Tal es el caso de Miguel Layún, cuyas esperanzas de volver a enfundarse en los colores del Tri prácticamente se han esfumado. Gerardo Martino ya no lo toma en cuenta y, por si fuera poco, los rumores de sus problemas con sus compañeros se volvieron oficiales.

"Hablé con la gente que en mi opinión tenía que hablar, Gerardo Martino y Yon de Luisa, quiero pensar que todo está resuelto. Con la gente que yo señale en su momento después de la final de liga, hasta el día de hoy no he tenido ni un mensaje de ellos", sentenció Layún para Fox Sports.

De la misma manera, el lateral de confesó que existen muchas personas de la Selección que lo decepcionaron. "Me queda claro que simplemente son de la gente que le es fácil hacer un juicio y después no dan la cara. No todos los que piensas que son tus amigos al final van a serlo. Con el paso de los años te vas dando cuenta de que no todas las relaciones son como tú pensabas", añadió.

A pesar de que el entrenador argentino ya piensa en el futuro y en la renovación del Tri, Layún tiene la ligera esperanza de regresar pronto al combinado nacional. "Voy a competir deportivamente por estar en mi mejor nivel, si eso me lleva a estar en Selección Mexicana, adelante. Si no me toca volver a vestir la camiseta, me voy satisfecho con lo que hice pero obviamente no son las formas en las que uno quiere terminar", puntualizó.