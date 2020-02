Miguel Herrera: "No sirve para nada la Concachampions"

El entrenador de las Águilas fue contundente con respecto a la importancia del torneo.

El sufrimiento del América en la Concacaf Liga de Campeones no tiene nada contento a Miguel Herrera. El entrenador de las Águilas considera que el torneo es poco funcional debido a las múltiples carencias que tiene y que afectan a los clubes.

"El torneo no sirve para nada. Los grandes campeonatos como Libertadores o los de Europa dejan algo a nivel administrativo y terminan con un beneficio mayor. Aquí sufrimos por el arbitraje y eso termina en múltiples lesionados", sentenció el técnico tras la agónica victoria en penales sobre Comunicaciones.

Con respecto al VAR, Herrera confesó extrañar al asistente de video, ya que considera que es fundamental para este tipo de competiciones. El entrenador justificó su argumento con la posible revisión del penal en contra y múltiples faltas de los rivales que podían ser sancionadas con tarjetas.

Por último, el exjugador del confesó que no está tranquilo por las múltiples ausencias que podría tener para la próxima jornada. "Hoy le pegan a Escoboza y ya son varios lesionados. A ver si no tengo que jugar con sub 17 o sub 20 para el partido de liga", añadió.