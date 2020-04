Miguel Ángel Russo: equipos, títulos, trayectoria y la enfermedad que superó

El DT de Boca cumple 64 años y en Goal repasamos su extensa carrera, llena de grandes logros y algunas pocas decepciones.

Una vida dedicada al fútbol. Ese es el resumen de Miguel Ángel Russo, un hombre que desde 1975 que está ligado al deporte de manera ininterrumpida y que ni siquiera una enfermdad como el cáncer pudo frenar. Un tipo querido por propios y ajenos. Un personaje que puertas para afuera puede ser introvertido, pero que puertas para adentro alberga 35 años de conocimiento.

Este 9 de abril cumple 64 años el DT de Boca, pero por sobre todo una de las figuras más destacadas del fútbol sudamericano de las úiltimas décadas.

TRAYECTORIA COMO JUGADOR

Miguel jugó únicamente en durante 13 años, entre 1975 y 1988. Fueron 440 partidos y 11 goles antes de su retiro, joven, a los 32 años. Se desempeñaba como volante central y los que lo vieron jugar aseguran que tenía una técnica envidiable, aunque como buen discípulo de la escuela Pincharrata, tampoco le escatimaba a la pierna fuerte. Una buena comparación con un jugador de la actualidad podría ser Leonardo Ponzio, no solo por las características, sino por el liderazgo: fue capitán durante varios años, tanto durante la era de Carlos Bilardo como durante la de Eduardo Manera. De hecho, es el tercer futbolista con más partidos en la institución, solo por detrás de su excompañero Abel Herrera y de Manuel Pelegrina, quien jugó durante la década del '30, el '40 y el '50.

En el conjunto plantese obtuvo el histórico bicampeonato, tras consagrarse en el Campeonato Metropolitano '82 y el Campeonato Nacional 1983, con Bilardo como DT y otras glorias del club, como el Tata Brown, Julián Camino, Marcelo Trobbiani, José Daniel Ponce y Alejandro Sabella, entre otros.

TRAYECTORIA COMO ENTRENADOR

Luego de su retiro, asumió al año en , durante la temporada 1989/90. El Granate, lejos de ser la institución modelo de la actualidad, atravesaba años oscuros y difíciles. Hacía 13 años que no pisaba la Primera División y, como si fuera poco, había tenido un breve paso por la Primera C a principios de 1981. Logró el ascenso en 1990, en lo que sería su primer logro en su primer campeonato, pero en la siguiente temporada volvió a descender. En 1992 se consagró campeón de la Primera B y, allí sí, logró el segundo y último ascenso de la institución.

Se quedó allí hasta 1994, cuando desde su casa lo llamaron para que logre el mismo milagro que en Lanús: Estudiantes había descendido y tenía que volver a la máxima categoría. Así, junto a Eduardo Manera, su ex-DT, consiguió otro ascenso como campeón.

A partir de allí, tuvo breves pasos por varios equipos, con distintos grados de éxito:

En 1996 llegó a semifinales de la , en donde quedó eliminado en una polémica llave ante River (un cruce de vuelta en el Monumental tremendamente violento en el que al conjunto chileno no le dieron un claro penal de Burgos a ).

En 1997 tuvo su primer paso por , al que clasificó a la Copa CONMEBOL del año siguiente.

En la temporada 98/99 dirigió a Salamanca, en su única excursión en Europa.

Luego de dirigir a , Lanús y Los Andes sin demasiado éxito (en el Milrayitas terminó descendiendo), en 2002 tuvo otra aventura en el exterior, en Monarcas .

En 2002 volvió al Canalla para salvarlo del descenso y para ublicarlo en el tercer puesto, lo que le permitió jugar en 2003 la .

Recién en 2005 volvió a probar la gloria en Vélez, cuando logró el Torneo Clausura 2005 junto a un gran equipo lleno de nombres importantes, como Sessa, Cubero, Jonás Gutiérrez, Somoza, Gracián, Castromán, el Roly Zárate y hasta su hermano, un joven Mauro.

En 2007 llegaría lo máximo: tras dos años en el Fortín, en diciembre de 2006 pasó a Boca para reemplazar a Ricardo La Volpe, quien había perdido un insólito campeonato, y terminó levantando la Copa Libertadores, de la mano de un Juan Román Riquelme imparable y un Martín Palermo goleador. Sin embargo, tras no poder obtener el Torneo Aperuta 2007 -quedó segundo a seis puntos del de Ramón Díaz- y caer por goleada ante Milan en el , dejó la dirección técnica.

Tras esa salida, nuevamente tuvo pasos cortos por diferentes clubes, entre ellos San Lorenzo (2008 - 2009) y Racing (2010 - 2011), hasta su cuarta y última etapa en Rosario Central, en donde consiguió otro ascenso a Primera en la temporada 2013/14. Durante 2017 y 2018 pasó a , en donde volvió a salir campeón, primero del Torneo FInalización 2017 y, luego, de la Superliga 2018.

Antes de su regreso a Boca tuvo dos breves pasos en 2019 por Alianza Lima y Cerro Porteño.

ENFERMEDAD

Fue una lucha en solitario. De la que nadie sabía nada y de la que todos se enteraron mucho tiempo después. Russo lograba su primer título en Millonarios y todo era alegría. Pero no: por adentro, el calvario. Cáncer de próstata. La procesión iba por dentro, a pesar de los rumores. En enero de 2018, luego de conseguir la Liga Águila, llegó la sinceridad en una emotiva conferencia de presa: flaco, con una gorra y mirada cansina, el entrenador contó lo que vivió y lo que ya había superado. "Mi médico dice que una de las claves de mi sanación es lo que significa el trabajo para mí. Pero no es que el fútbol fuera mi terapia. El fútbol es mi vida", contó hace poco en The Coach Voice .

CLUBES

Dirigió en total 15 clubes a lo largo de estos 22 años de carrera. Además, tuvo dos o más etapas en Lanús, Estudiantes, Vélez, Boca y Rosario Central.

CLUB AÑOS Lanús 1989 - 1994 y 1999 -2000 Estudiantes 1994 - 1995 y 2011 Universidad de 1996 Rosario Central 1997 - 1998; 2002 - 2004; 2009 y 2012 - 2014 Salamanca 1998 - 1999 Colón 1999 Los Andes 2000 - 2001 Monarcas Morelia 2002 2005 - 2006 y 2015 Boca 2007 y 2020 (actualidad) San Lorenzo 2008 - 2009 Racing 2010 - 2011 Millonarios 2017 - 2018 Alianza Lima 2019 Cerro Porteño 2019

*En negrita, los equipos en los que fue campeón

TÍTULOS