¿Miedo por la goleada de River? La hábil respuesta de Bebelo Reynoso

Después del triunfo ante Estudiantes, al cordobés le preguntaron por el partidazo del Millonario el sábado contra Huracán. ¿Qué contestó?

Boca venció a Estudiantes gracias a un gol de Emanuel Reynoso y es único líder de la Superliga, sin embargo, es inevitable que el foco esté puesto en la serie de semifinales ante River que se jugará en octubre.

En ese sentido es difícil no comparar cómo está jugando el equipo de Gustavo Alfaro y el de Marcelo Gallardo, que el sábado goleó al Globo y maravilló con su juego a propios y ajenos. "¿Te preocupaste cuando viste a River contra ?", le preguntó Ángela Lerena a Bebelo tras el triunfo frente al Pincha. ¿Qué contestó el cordobés? "No, no, la verdad que no. Nosotros pensamos en nosotros, teníamos que ganar este partido para seguir ahí arriba así que ahora a descansar y a pensar en la otra final que tenemos con ", dijo el futbolista, sin entrar en polémicas.