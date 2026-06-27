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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Mido: «No estoy de acuerdo con que se sea tan duro con Hossam Hassan... Y Abu Treika ha cambiado mucho»

H. Hassan
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Lecciones que nos enseña Irán

Ahmed Hossam Mido, exjugador de Egipto y del Zamalek, habló sobre la clasificación de los Faraones a dieciseisavos del Mundial 2026.

El equipo quedó segundo del Grupo 7 tras empatar 1-1 con Irán.

Mido escribió en X: «Enhorabuena por la clasificación de los Faraones a dieciseisavos... El partido ofrece muchas lecciones para el cuerpo técnico y los jugadores, y ahora es fácil criticar las decisiones de Hossam Hassan —elegir jugadores, alineación o cambios—, pero debemos hablar de los errores sin dureza».

Y añadió: «Abu Treika ha mostrado gran madurez en el estudio de análisis; siempre se espera con interés lo que va a decir, ya sea en sus comentarios técnicos o en su valoración de las jugadas... Todo mi respeto para Mohamed Abu Treika, que se ha superado, lee mucho y ha obtenido títulos de entrenador avanzados que le ayudan a interpretar los partidos y las ideas de los entrenadores».

Egipto se medirá a Australia el viernes en la ronda de 32.

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