Micky van de Ven quiere fichar a otro internacional de la selección holandesa para el Tottenham: «Sin duda hemos hablado del club»

El Tottenham Hotspur, que ya tiene a Micky van de Ven y Xavi Simons, podría incorporar pronto a un tercer internacional holandés: Jan Paul van Hecke.
El periodista británico Ben Jacobs informó el lunes de que el Tottenham se ha puesto en contacto con el Brighton por tercera vez en poco tiempo. Por ahora no hay acuerdo, pues los Seagulls piden más de 80 millones por el holandés.
Koeman, en rueda de prensa desde Nueva York, admite que los rumores son inevitables. «No se puede evitar. Claro, quieres que el jugador esté tranquilo, que la decisión esté tomada y haya claridad sobre su futuro».
«Por otro lado, eso no se puede evitar», reconoce el seleccionador. «Tampoco se puede, porque los jugadores tienen sus agentes. Pero deben centrarse en la selección holandesa».
A veces, incluso es mejor que un jugador cierre rápido su traspaso, opina Koeman: «En el caso de Denzel Dumfries… Creo que también le da nuevas energías cuando todo está cerrado».
«En la Eurocopa pasó lo mismo: los jugadores tenían a mucha gente detrás ocupándose de si se hacía o no un traspaso. No puedo impedirlo».
Por último, cede la palabra a Micky van de Ven, quien podría tener en Van Hecke a otro holandés en el Tottenham Hotspur. «He hablado con él sobre el club, pero no sé la situación. ¿Si sería un buen paso? Creo que sí».